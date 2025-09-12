  1. Ekonomim
  3. TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ton başına 1,253.80 dolar fiyatla 18 bin ton ayçiçek yağı satın aldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), işlem görmemiş ayçiçek yağı alım ihalesinde, nihai onaya tabi olmak üzere 18 bin ton ayçiçek yağı satın aldı.

Ayçiçek alımı Aston şirketinden yapıldı

Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre tüm satın alım navlun dâhil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,253.80 dolar fiyatla Aston şirketinden yapıldı.

TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.

Teslimatlar ekim ayında yapılacak

Teslimatların 1 Ekim ile 31 Ekim arasında yapılması planlanıyor.

İskenderun ve Mersin'deki limanlara dört adet 3 bin tonluk teslimat istenirken, 3 bin tonluk iki teslimatın da Tekirdağ limanına yapılması isteniyordu.

