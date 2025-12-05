Piyasalar yılın son kritik haftasına başlıyor: İşte ekonomistlerin beklentileri

Matriks Haber'in Aralık ayı TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Yılın son PPK toplantısına ilişkin tahmin veren ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 39,5'ten yüzde 38 düzeyine çekilmesi yönünde oluştu. Ankete katılan 27 ekonomistin 9'u politika faizinde 100 baz puan, 11'i 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirim beklediğini ifade etti.

Bu yılın son PPK toplantısı olması nedeniyle 2025 yıl sonu faiz tahmini de yüzde 38 olarak ortaya çıktı.

Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Kasım ayında takvim gereği PPK toplantısı yapmayan Merkez Bankası, Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekmişti.

2026'ya ilişkin beklentiler şekilleniyor

2026 yıl sonuna ilişkin tahmin veren 23 ekonomistin medyan beklentisi ise yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti. 2026 yılına ilişkin beklentiler yüzde 25 ila yüzde 31 aralığında yer aldı.

"Enflasyonda kalıcı düşüş olmadıkça faiz indirimleri genişlemez"

QNB Türkiye Ekonomisti Deniz Çiçek, TCMB faiz kararına ilişkin beklentilerini Matriks Haber için değerlendirdi. Deniz Çiçek, TÜFE'de aylık enflasyon kasım ayında gerilese de bu gelişmede oynaklığı yüksek olan işlenmemiş gıda fiyatlarının düşmesinin temel belirleyici olduğunu vurguladı.

Mevsimsel etkiler arındırıldığında enflasyonun eğilimini belirleyen göstergelerde, özellikle de hizmet enflasyonunda iyileşme olmadığına dikkat çeken Ekonomist Çiçek, enflasyonun ana eğiliminin uzun süredir aylık yüzde 2 civarında yatay seyrettiğini kaydetti ve şu şekilde konuştu.

"Enflasyonun eğilimini belirleyen göstergeler, TCMB'nin hedeflediği, 2026 sonunda enflasyonu yüzde 16'ya yaklaştıracak bir dezenflasyon patikasıyla uyumsuzdur. Banka, faiz indirim adımlarının, enflasyon görünümü odaklı ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda, enflasyon eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olmadıkça faiz indirim adımlarının büyüklüğünün artırılmasını beklemiyoruz. Aralık ayı PPK toplantısında, önceki toplantıda olduğu gibi 100 baz puan faiz indirimi bekliyoruz."

Ekonomistlerin yüzde 82'si Fed'den 25 baz puan indirim bekliyor

Reuters'in 100'den fazla ekonomistle yaptığı ankete göre, ABD Merkez Bankası 9-10 Aralık'taki politika toplantısında kilit faiz oranını 25 baz puan düşürerek soğuyan işgücü piyasasını destekleyecek.

Ankete katılan ekonomistlerin belirgin bir çoğunluğu olan %82'lik kesim (108 ekonomistten 89'u) 25 baz puanlık bir indirim öngördü. Bu güçlü fikir birliği, Kasım anketini ve faiz vadeli işlemlerinin gösterdiği yaklaşık %85'lik indirim olasılığını yansıtırken, politika yapıcılar arasında gelecek hafta ek bir gevşemeye ihtiyaç olup olmadığı konusundaki artan bölünmeyle keskin bir tezat oluşturuyor.