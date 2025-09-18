  1. Ekonomim
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan maliyetler nedeniyle madeni paraların üretimine yeni sınırlamalar getiriyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 10 kuruş ve 25 kuruşun üretimini durduran darphane, yılın son aylarında 50 kuruş basımına da son vermeye hazırlanıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir madeni para daha tedavülden kalkıyor: 50 kuruş basımı durdurulacak


Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, nakit para kullanımında çeşitli sıkıntıların yol açmasına neden olurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasanın beklentisine rağmen yeni banknot basımı için harekete geçmemeyi sürdürüyor. 

Tedavüle dahil edilecek yeni banknotların 'kayıt dışı ekonomi' verilerini yukarı çekmesinden endişe edilirken, bir yandan da tedavüldeki madeni paraların kullanım alanlarına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.

50 kuruş basımı durdurulacak

Geçtiğimiz yıl artan maliyetler gerekçesiyle 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimine son veren darphanenin, yeni dönemde 50 kuruşların da basımını durdurmayı planladığı öne sürüldü. 

Bir 50 kuruş üretiminin 3 TL'yi aşan bir maliyete neden olduğunu belirten ekonomistler, 1 TL üretmek için ise 4,3 TL harcandığına dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla piyasaya sınırlı şekilde dağıtılan 5 TL'lik madeni paralarının ilerleyen süreçte sayısının artması planlanırken, halihazırda elinde 10, 25 ve 50 kuruş bulunduran vatandaşlar ise bu paraları kullanmaya devam edebilecek. 

Koleksiyon ürünü haline gelebilir

Sözcü'nün haberine göre uzmanlar, şu anda sayıları milyonları bulan 10, 25 ve 50 kuruşluk madeni paraların üretiminin durdurulmasının, ilerleyen yıllarda bu paralara koleksiyon değeri katabileceğine dikkat çekti. 

Ekonomi
