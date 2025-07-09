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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İmralı Heyeti önümüzdeki hafta bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek. 

Bakan Tunç, DEM Parti heyetiyle yapılacak görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini açıkladı.

DEM Parti heyeti ile görüşme ertelenmişti

DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile dün yapacağı görüşmenin ertelendiği bildirilmişti.

AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesi konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, "Şehit cenazelerimiz vardı, ben de Niğde'deki cenaze törenine katıldım, bu nedenle görüşme gerçekleşemedi. Görüşme önümüzdeki hafta olacak" dedi.

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