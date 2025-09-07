  1. Ekonomim
  3. İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine müsaade etmeyeceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine müsaade etmeyeceğiz

CHP İl Başkanlığı'nın ablukaya alınması sonrası yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.

Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir.

Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

