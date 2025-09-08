Türkiye'nin 2026-2028 OVP hedefleri açıklandı!

2026-2028 OVP hedefleri Resmi Gazete'de açıklandı.

Türkiye'nin 2026 yılında 3,8, 2027 yılında 4,3, 2028 yılında 5,0 büyümesi hedefleniyor.

Enflasyonun ise 2026 yıl sonunda yüzde 16, 2027 yılında yüzde 9, 2028 yılında yüzde 8 olması hedefleniyor.

Dolar kuru tahminleri, yıl ortalaması ise şöyle belirlendi:

2025: 39,63 (artış +%20,7)

2026: 46,60 (artış +%17,6)

2027: 50,71 (artış +%8,8)

2028: 53,76 (artış +%6,0)

OVP'de belirlenen bazı hedefler ise şöyle:

2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de ise yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için yüzde 17,5, 2026 için yüzde 9,7, 2027 için yüzde 7 olması öngörülmüştü. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2025'te yüzde 3,1, program dönemi sonunda ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştı. Söz konusu programda, işsizlik oranının 2025 hedefi yüzde 9,6, 2026 yılı için yüzde 9,2 ve 2027 için yüzde 8,8 olması hedeflenmişti.

İhracatın, bu yıl sonunda 279,6 milyar dolar, 2026'da 296,1 milyar dolar, program sonunda 319,6 milyar dolar olması hedefi konulmuştu. İthalatın ise 2025'te 369 milyar dolar, gelecek yıl 390,6 milyar dolar, 2027'de de 417,5 milyar dolar olması öngörülmüştü.