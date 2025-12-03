Enflasyon verisinin ardından ING'den 'faiz' tahmini

  1. Ekonomim
ING Global, enflasyon verilerinin ardından TCMB'den aralıkta 100 baz puan faiz indirimi beklentisini koruduğunu açıklarken; "Daha büyük bir faiz indirimi ihtimalini de yok saymıyoruz" şeklinde değerlendirdi.

ING Global, Türkiye'nin enflasyon düşüş politikasında kalmaya devam ettiğini belirtirken, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 civarında olmasını bekliyor. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık toplantısında ihtiyatlı bir faiz indirimi yapmasını öngörüyor.

Kuruluşun raporunda, Kasım ayı enflasyon verilerinin Merkez Bankası'nı gevşeme patikasında kalma konusunda cesaretlendirebileceği ifade edilirken, son büyüme verileri ve öncü göstergelerin enflasyonda yukarı yönlü risklere işaret ettiğine dikkat çekildi. "Bu ortamda TCMB'nin aralık toplantısında ihtiyatlı kalarak 100 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi yapmasını bekliyoruz. Bununla birlikte daha büyük bir faiz indirimi ihtimalini de yok saymıyoruz" denildi.

