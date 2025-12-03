Gümüş rekor seviyeyi gördü, altın değer kazanmaya devam etti

  1. Ekonomim
Gümüş, devam eden arz sıkışıklığı ve Fed'in faiz indireceği üzerine spekülatif bahisler yapmasıyla rekor seviyeye yükseldi. Altında da değerlenme sürdü.

Gümüş, Asya'da erken saatlerde yüzde 0,8 oranında artarak ons başına 58,9471 dolarla rekor seviyeyi gördü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,22 artışla 58,71 dolardan işlem görüyor.

Spot altın, bir önceki seansta yaklaşık yüzde 1 düştükten sonra bu sabah 4228,87 dolara kadar toparlandı. Şu sıralarda yüzde 0,27 artışla 4221,67 dolardan karşılık buluyor.

Yatırımcılar hangi verilere odaklandı?

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, "Altın için bazı kar realizasyonları ve kripto veya hisse senedine yönelik hareketler gördük. Bu nedenle özellikle yıl sonuna yaklaşırken faiz indirimi ihtimalinin yüksek olmasıyla oldukça normal olan bir geri dönüş görmeliyiz" dedi.

Yatırımcılar, bugün açıklanacak kasım ayı ADP istihdam verilerini ve cuma günü açıklanması beklenen ertelenmiş eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi verilerini odaklanmış durumdalar.

CME'nin FedWatch aracına göre, ABD faiz vadeli işlemleri artık gelecek hafta bir faiz indirimi olasılığını yüzde 89 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce yüzde 85'ti.

2022’de bu yana en yüksek seviye

Bloomberg hesaplamalarına göre, gümüş destekli borsa yatırım fonlarının varlıkları salı günü yaklaşık 200 ton arttı ve metale olan kalıcı yatırımcı ilgisinin altını çizdi. Bu, toplam varlıkları 2022'den bu yana en yüksek seviyeye getirdi.

Gümüş ayrıca arz sıkışıklığına bahis oynayan spekülatif para dalgası tarafından desteklendi.

