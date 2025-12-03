Mahfi Eğilmez’den enflasyon yorumu: Bana yazıklar olsun!

TÜİK, Kasım 2025 enflasyonunu açıkladı. Piyasa beklentilerinin altında kalarak aylık yüzde 0,87 oranında artış gerçekleşen enflasyonu ekonomistler “şaşırtıcı” olarak yorumladı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez de enflasyona yönelik yorumunda, Çinli filozof, Savaş Sanatı eserinin sahibi Sun Tzu’dan alıntı yaptı.

Eğilmez, "Enflasyonu 30'un altına düşürme çabası devam ediyor. TÜFE Kasım ayında 0,87 artmış” derken, “Ne diyor Çinli Bilge Sun Tzu: "Beni ilk kez aldattığında sana, ikinci kez aldattığında bana yazıklar olsun” diye yorumladı.