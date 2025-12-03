  1. Ekonomim
Ekonomistler beklentilerin altında kalan kasım enflasyonunu nasıl yorumladı?

TÜİK, Kasım 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Piyasalarda yüzde 1,30 seviyelerinde oluşan enflasyon beklentisine karşın aylık bazda yüzde 0,87 oranında gerçekleşme oldu. Ekonomistler, beklentilerin altında kalan TÜFE için ne yorum yaptı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın bitimine bir kala Kasım 2025 enflasyonunu açıkladı. Büyük oranda yıllık veriler için tablo netleşirken, kasım TÜFE aylık yüzde 0,87 artış gösterdi. Piyasa beklentileri yüzde 1,30 seviyelerinde olmuştu.

TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmin aralığı yüzde 31-33 bandında olurken, yıllık enflasyon kasımda yüzde 31,07 oldu.

Ekonomistler, beklentilerin altında kalan veriyi nasıl yorumladı?

“Elini korkak alıştırma”

Prof. Dr. Emre Alkin, “TÜİK Kasım Ayı TÜFE açıklaması ile Merkez Bankasına "elini korkak alıştırma, faizi indir, ben arkandayım" mesajını verdi” değerlendirmesinde bulundu.

“Kasım enflasyonu şaşırtıcı sonuçlar içeriyor”

Dr. Burcu Aydın, enflasyon verilerine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kasım enflasyonu gıda fiyatlarındaki düşüş(?!) kaynaklı yavaşladı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri

Gıda ve alkolsüz içecekler: %0,69 azalış

Ulaştırma: %1,78 artış

Konut: %1,70 artış

Ulaştırma ve konut grubundaki artışlar da eğilimin oldukça altında…

Öte yandan indirim sezonuna rağmen, giyim ve ayakkabı grubunda aylık enflasyon arttı…

Kasım enflasyonu şaşırtıcı sonuçlar içeriyor…”

Güçlü faiz indirimi

Prof. Serap Durusoy, “Her ne kadar çekirdek enflasyon beklenti üzeri gelse de TCMB’nin faiz indirim adımlarının büyüklüğünün enflasyon görünümüne odaklı olduğu yönündeki açıklaması dikkate alındığında TCMB bu ay güçlü bir faiz indirimi yapacak gibi görünüyor” dedi.

“Hayırlı olsun diyebilir miyiz?”

Ali Çufadar, enflasyon değerlendirmesinde, “Hayırlı olsun diyebilir miyiz? TÜİK enflasyonu düşük açıkladı... Neymiş? KUR İSTİKRARI... Tabi havalar da çok olumlu gitti; ABARTMAYALIM...” dedi.

“2026 sonu tahmini açısından pozitif”

Banu Kıvcı Tokalı, kasım enflasyonu detaylarını şu şekilde yorumladı:

“Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem işlenmiş tarafta ılımlı. Yıllık gıda enflasyonunun %34'lerden %26'lara gerilemesi, özellikle 2026 sonu %18'lik tahminin ulaşılabilirliği açısından pozitif.”

“Tahminimden çok daha düşük çıktı”

Öner Günçavdı, “Bugün enflasyon oranı açıklanacakmış. Heyecan çok yok. Zira geçen iki ayki "sürpriz" (!) yüksek enflasyondan sonra işi sıkı tutan TCMB ekonomiyi aşırı sıktı. Şirketler kesiminin bizzat kendi harcamalarına dayanarak ölçtükleri enflasyon %2'nin altında bir orana işaret ediyor. Tahminimden çok daha düşük çıktı. TÜFE %0,87” dedi.

“TÜİK beklenenden daha düşük bir enflasyon açıkladı”

Murat Sağman, “TÜİK beklenenden daha düşük bir enflasyon açıkladı. TÜFE Kasım ayında aylık +0.87 % (beklenti: +1.25%), yıllık +31.07 % (beklenti:  +31.51) açıkladı. ENAG tarafından hesaplanan TÜFE ise aylık %2,13 yıllık artış oranı %56,82 oldu.” değerlendirmesinde bulundu.  

“Birçok ülkede fark kadar bile enflasyon yok”

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, “ENAG ile TÜİK arasında enflasyon hesaplamalarında FARK YILLIKTA 25,75 puan. Birçok ülkede fark kadar bile enflasyon yok” yorumuyla hesaplamaları paylaştı.

