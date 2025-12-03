  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek, 2026'da dezenflasyona katkı sağlayacak unsurları açıkladı
Takip Et

Bakan Şimşek, 2026'da dezenflasyona katkı sağlayacak unsurları açıkladı

Bakan Şimşek, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirirken, "Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz" şeklinde ifade etti ve açıklamalarının devamında, "Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Şimşek, 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak unsurları da sıraladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek, 2026'da dezenflasyona katkı sağlayacak unsurları açıkladı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'in değerlendirmeleri şöyle:

"Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti.

Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü.

Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti.

Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.

2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:
•Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları
•Sıkı para politikası
•Güçlenen finansal istikrar
•Destekleyici maliye politikası
•Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi
•⁠Eğitimde kural bazlı fiyatlama
•Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması
•Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar

Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024 Haziran'dan bugüne enflasyonda düşüş 44 puanı aştı
2024 Haziran'dan bugüne enflasyonda düşüş 44 puanı aştı
Memur-Sen'den memur ve memur emeklilerine seyyanen zam talebi
Memur ve memur emeklilerine seyyanen zam talebi
Yeni Yerel-Sen’den üst düzey kamu görevlilerine maaş zammı tepkisi: Kabul edilemez
Yeni Yerel-Sen’den üst düzey kamu görevlilerine maaş zammı tepkisi: Kabul edilemez
Mahfi Eğilmez’den enflasyon yorumu: Bana yazıklar olsun!
Mahfi Eğilmez’den enflasyon yorumu: Bana yazıklar olsun!
TÜRMOB/Hüseyin Yıldız: POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
TÜRMOB/Hüseyin Yıldız: POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Akaryakıta zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Akaryakıta zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar