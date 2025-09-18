ABD Büyükelçiliği’nden vize randevusu iddialarına yalanlama

ABD’ye iş veya turistik seyahat için vize almak isteyenlerin randevu bekleme süresi ile ilgili “randevuların askıya alındığı” haberlerinin doğru olmadığı öğrenildi.

Güncel verilere göre İstanbul’da B1/B2 vizesi için şu anki en yakın randevu 20 ay sonrası olarak görünüyor ancak randevu alınmaya devam ediliyor.

Ayrıca başvuru sahibi tarafından düzenli takip edilirse, sık sık açılan boşluklarla 6 ay içinde randevu yakalama ihtimali bulunduğu da aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmî web sitesindeki “Küresel vize bekleme süreleri” başlıklı yazıda ise güncel olarak şu bilgiler yer alıyor:

Dışişleri Bakanlığı, vize sürecimiz aracılığıyla en yüksek ulusal güvenlik ve kamu güvenliği standartlarını koruyarak ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumaya kararlıdır. Artık göçmen olmayan vize başvuru sahiplerinin önceki ay görüşme için bekledikleri ortalama süre hakkında ek bilgiler sunuyoruz.

Ayrıca ziyaretçi vizeleri için bir sonraki uygun görüşme randevusuna kadar olan tahmini bekleme süresini de paylaşmaya devam ediyoruz. Vize bekleme süresi bilgileri aylık olarak güncellenmektedir.Büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız düzenli olarak ek randevu tarihleri yayınlamaktadır.

Başlangıçta bir görüşme tarihi alan başvuru sahipleri, daha erken bir randevu tarihi istiyorlarsa düzenli olarak kontrol ederek mevcut tarihleri değiştirebilirler. Ayrıntılı talimatlar, başvurunun yapıldığı büyükelçilik veya konsolosluğun web sitesinde yer almaktadır.

Rapor ettiğimiz ortalama bekleme süreleri, bir başvuru sahibinin belirli bir süre içinde mutlaka randevu alacağını garanti etmez.