Ibrahim Maalouf ve Hiba Tawaji aynı sahnede

Ibrahim Maalouf ve Hiba Tawaji, Hilton Istanbul Maslak’ın katkıları ve Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul’da aynı sahnede buluşuyor! Dünyaca ünlü iki sanatçı, 24 Haziran Salı günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alara, nostalji ve müzikal zarafetin iç içe geçtiği bir performansa imza atacak. Buluşmaya Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki senfoni orkestrası eşlik edecek.

Sanat yolculukları farklı coğrafyalarda başlayan ancak evrensel tınılarda kesişen usta iki isim, Fransız müziğinin romantik, zarif ve nostaljik repertuvarını yeniden yorumlarken, izleyicilere sınırları aşan bir müzik deneyimi sunmayı hedefleyecek.

Yaşayan caz efsanesi ve New York Times tarafından bir “virtüöz” olarak tanımlanan, cazın özgür ruhunu trompetiyle yorumlayan Ibrahim Maalouf, yalnızca kendisine özgü düzenlemeleriyle klasiklere yepyeni bir soluk getiriyor. Arap dünyasının etkileyici sesi olarak anılan Hiba Tawaji ise güçlü yorumu ile öne çıkıyor.