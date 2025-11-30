Sedat Simavi Ödülleri’nin 49. yılında yeni ufuklar

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu başkanı Sedat Simavi adına 1977’den bu yana verilen ödüller, her yıl olduğu gibi yine ülkenin düşünce dünyasında güçlü bir iz bırakan çalışmaları onurlandırdı. Gazetecilikten radyoya, televizyondan benim de seçici kurulda bulunduğum edebiyata, sosyal bilimlerden fen ve sağlık bilimlerine, spora kadar uzanan bu büyük aile, Türkiye’nin yaratıcı, araştırmacı ve cesur yüzünü temsil ediyor. 49 yılda, Seçici Kurulların Kasım ayı boyunca yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüle değer görülen eserler açıklandı. Törenin tarihi ve yeri ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Gazeteciliğin tanıklığı

Bu yıl Gazetecilik Ödülü, T24’te yayımlanan “Dorukhan Büyükışık cinayeti dosyası” başlıklı haber dizisiyle Tolga Şardan’a verildi. Araştırmacı gazeteciliğin en çetin alanlarından birinde ısrarla sürdürdüğü takip, gerçeğin izini bırakmayanların önemini bir kez daha hatırlattı. Aynı daldaki övgü, 27 Ocak’ta yayımlanan “Bit pazarında vahşet” haberiyle Erdoğan Yapık’a verildi.

Radyoda sesin gücü

Radyo Ödülü, NTV Radyo’da yayınlanan “Şehir Kuşçuları: Leylekler” programıyla Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi’ye verildi; şehirle doğa arasındaki o görünmez bağı sesin büyüsüyle yeniden kurdukları için… Övgü ise, Dünya Radyo Günü’nde Hataylı radyocuların tanıklıklarını aktaran “Pencere” programıyla Zeynepgül Alp’in oldu.

Televizyonda gerçeğin peşinde

Televizyon Haber Ödülü, NOW TV’de yayınlanan “Gri Pasaport Skandalı” haberleriyle Halil Sadri Yılmaz ve Kazım Gökçe’ye verildi. Kamuoyunun yakın takibindeki bir dosyayı hem belgeleyip hem de geniş kesimlere ulaştıran iki gazeteci, yılın en güçlü televizyon çalışmalarından birine imza attı. Övgü, yine NOW TV’den “Sen Beni Dolduruşa mı Getirmek İstiyorsun?” başlıklı haberle Yeşim Karacaoğlu ve Serhat Yağmur’a geldi.

Belgesel

TRT World yapımı “Zeytin Ağacının Altında” adlı belgeseliyle Zümrüt Sönmez, bu yılın Belgesel Ödülünün sahibi oldu. Binlerce yıllık zeytin kültürünü sinemanın diliyle yeniden anlatan çalışma, izleyiciyi hem tarihe hem coğrafyaya davet ediyor.

Karikatür

Metin Üstündağ, Leman’da yayımlanan “Pazar Sevişgenleri” bant karikatürüyle yılın Karikatür Ödülü’ne layık görüldü. Mizahın en keskin formu olan karikatür, Üstündağ’ın kaleminde yine çarpıcı bir toplumsal okuma hâline bürünüyor.

Edebiyat

Bu yılın Edebiyat Ödülü, “Verda’nın Ölümü” romanıyla İnci Aral’a verildi. Aral’ın insan ruhunun katmanlarını işleyen zarif dili, edebiyat seçici kurulunun ortak kararında kendini gösterdi.

Bilim insanlarına saygı

Sosyal Bilimler Ödülü, “Sağın Kasveti: Otoriter Liderler ve Çalınan İsyan” çalışmasıyla Dr. Zafer Yılmaz’a giderken; övgü, “İsmet Toto… Bir Arnavut Gencin Dünyası” başlıklı eseriyle Doç. Dr. Halil Özcan’a verildi.

Fen Bilimleri Ödülü’ne, tek katmanlı HfTe5 üzerine yaptığı kapsamlı ab initio çalışmasıyla Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş layık görüldü.

Sağlık Bilimleri Ödülü, karaciğer nakillerinde çoklu verici değişimlerini konu alan çığır açıcı çalışmasıyla Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a verildi.

Spor

Spor Ödülü, Avrupa Cimnastik Şampiyonu Adem Asil’e verildi; Asil’in disiplini ve başarı öyküsü bu yıl spor dünyasının en parlak hikâyelerinden biri oldu. Övgü, Dünya Para Yüzme Şampiyonu Defne Kurt’a verildi; sporun dönüştürücü gücünü hatırlatan bir başarı olarak…

Sedat Simavi Ödülleri, yarım asra yaklaşan tarihinde her yıl yeni bir dönemin ruhunu tutuyor. Bu yıl da öyle oldu: Üretenlerin cesareti, sorgulayanların ısrarı, bilim insanlarının derinliği ve sanatçının sezgisi… Hepsi bir araya gelince bir ülkenin kültürel hafızası biraz daha genişliyor, biraz daha güçleniyor.