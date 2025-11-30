Yunanistan Sineması Günleri Pera Müzesi’nde perde açıyor

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın Film ve Video Programları kapsamında, Yunanistan sinemasının klasikleşmiş yapımlarını odağına alan Yunanistan Sineması Günleri’ne dördüncü kez ev sahipliği yapıyor. EMEIS Kültür Kolektifi, istos film ve istos yayın ortaklığıyla hazırlanan program, 2–7 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bu yılki seçki, 1990’ların Yunanistan sinemasından 13 uzun metraj filmi, güncel yapımlardan oluşan ve ilk kez düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın 10 filmi, ayrıca Yeşim Ustaoğlu’nun 2003 tarihli Bulutları Beklerken filmini bir araya getiriyor. Toplumsal hafıza, kimlik, göç, aidiyet, büyüme hikâyeleri ve bireysel yüzleşme gibi temaları farklı dönemlerin sinema dili üzerinden takip eden program, Yunanistan sinemasının zengin anlatı evrenini görünür kılıyor.

Açılış filmi

Program, Pantelis Voulgaris’in Berlin Film Festivali’nde prömiyer yapan filmi Hepsi Bir Yol ile açılıyor. Kayıp, yas ve dönüşüm gibi duygularla örülü üç farklı karakterin kesişen hikâyeleri, bireysel kırılmalar ile toplumsal arka planın nasıl birbirine karıştığını etkileyici bir tonla aktarıyor.

90’lar dönem portresi

Uzun metraj seçkisi, 1990’ların Yunanistan sinemasını politik atmosfer, kişisel çatışmalar ve toplumdaki kırılmalar ekseninde ele alan filmlerden oluşuyor.

Antonis Kokkinos’un Bir Devrin Sonu filmi, askeri diktatörlüğün gölgesindeki Atina’da lise son sınıf öğrencisi Hristos’un değişen ilişkilerine odaklanırken; Sotiris Goritsas’ın Balkanizatör filmi, Balkanlar ve Avrupa boyunca köşeyi dönme hayaliyle yola çıkan iki arkadaşın trajikomik serüvenini mizah ile gerçeklik arasında aktarıyor.

Frieda Liappa imzalı Eyyamıbahur Yılları, hafızasını yitirmiş Pavlos ile Electra’nın aşırı sıcakların sardığı bir sahil kasabasındaki ilişkisini şiirsel bir anlatıyla işlerken; Katerina Evangelakou’nun Jaguar filmi, yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki kadının geçmişle hesaplaşmasını ve iç savaşın izlerini görünüre çıkarıyor.

Angeliki Antoniou’nun Kayıp Geceler filmi, Berlin’de yakınlaşmaya çalışan iki kız kardeşin bağımlılık ve yabancılaşma eksenindeki kırılgan ilişkisini ele alıyor. Vassiliki Iliopoulou’nun Haykırışı, zorlu koşullarda büyüyen iki kardeşin yeniden buluşmasını sert bir gerçeklikle perdeye taşıyor.

Eleni Alexandrakis’in Okyanusta Bir Damlası, kısa ömürlü bir ilişkinin yalnızlık ve korkuyla iç içe geçmiş duygularını incelikle aktarırken; Dimitris Yatzouzakis’in Fanuropitası, kasaba yaşamını ritüeller ve kara mizahla harmanlıyor.

Dimitris Indares’in Wyoming’de Bir İbibik Kuşu filmi, genç Mihalis’in karmaşık ilişkilerle dolu dünyasında yetişkinliğe adım atışını anlatıyor. Nicholas Triandafyllidis’in noir estetikli Moskova Radyosu, Atina’nın yeraltı dünyasında hayatta kalmaya çalışan Rus dansçı Sonia’nın hikâyesi üzerinden yabancılaşmayı ve çaresizliği işliyor. Nikos Grammatikos’un Kaytaranlar filmi ise yıllara yayılan buluşmalar içinde eski arkadaşlıkların giderek çözülüşünü ele alıyor.

Seçki, Theo Angelopoulos’un unutulmaz filmi Leyleğin Asılı Kalan Adımı ile sona eriyor. Film, sınır bölgesinde mültecilerle karşılaşan genç bir muhabirin hikâyesi üzerinden insanlık hâli, bekleyiş ve kimlik üzerine güçlü bir düşünsel aralık açıyor.

Bir Devrin Sonu

Özel Gösterim

Yeşim Ustaoğlu’nun Bulutları Beklerken filmi, Karadeniz’in sisli coğrafyasında Ayşe’nin sakladığı sırlarla yüzleştiği bir yolculuğu anlatıyor. Kimlik, hafıza ve aidiyet gibi temaları güçlü bir atmosferle ele alan film, bireysel hikâyenin toplumsal bellekte açtığı yarıkları görünür kılıyor.

Kısa film seçkileri

Kısa Film Seçkisi 1, insan-makine ilişkilerinden kayıp arayışlarına, çocukluk dünyasının daralan sınırlarından yalnızlık ve anne-kız ilişkilerine uzanan tematik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Kısa Film Seçkisi 2 ise toplumsal şiddet, göç, kadın deneyimi ve fantastik öğeleri bir araya getiriyor.

İki ustalık sınıfı

Program, iki özel ustalık sınıfıyla zenginleşiyor:

6 Aralık Cumartesi, 12.00: “Sinema: Anlatıda Israr Etmek – Dünyanın Tutarlılığını Korumak”.

Yönetmen Dimitris Indares, hikâye anlatımının insan deneyimindeki vazgeçilmez yerini ele alıyor.

7 Aralık Pazar, 15.00: “Bulutları Beklerken – Bir Ortak Çalışmayı Hatırlamak”. Yeşim Ustaoğlu ile Petros Markaris, 21 yıl sonra filmi yeniden değerlendirerek ortak yaratım süreçlerini ve filmin kültürel bellekteki yerini paylaşıyor.

Tüm gösterimler ücretsiz

Program kapsamındaki tüm film gösterimleri ve etkinlikler ücretsiz; rezervasyon alınmayacak. Yasal düzenlemeler uyarınca aksi belirtilmedikçe gösterimler 18+ uygulanarak yapılacak.