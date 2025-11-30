Lezzetin parıldayan haritası: Türkiye’nin yeni incileri

İncili Gastronomi Rehberi 2025–2026 Ödül Töreni, bu yıl da sadece bir ödül gecesi değil; Türkiye’nin mutfak kültürünü taşıyan tüm damarlara yayılan kolektif bir saygı duruşu gibiydi.

Gecenin ev sahipleri Hürriyet Gazetesi, Karaca ve Jumbo’ydu; Şölen, Unilever Food Solutions ve The Ritz-Carlton, Istanbul ise buluşmanın paydaşları arasındaydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan iş dünyasına, medya temsilcilerinden gastronomi sahnesinin ustalarına uzanan geniş bir davetli topluluğu, Türkiye’nin “tat üstüne kurulmuş kültür atlası”nın yeni sayfasına tanıklık etti.

Emek, şeffaflık ve kültürel hafıza

Gecenin açılışında Müge Akgün, projenin öyküsünü bir kez daha hatırlattı:

2016’da başlayan yolculuk, bugün artık sekiz şehirden dokuz destinasyona, Anadolu’nun bağ yollarından asırlık dükkânlara uzanan bir kültür haritası. Akgün’ün altını çizdiği “şeffaflık”, rehberin en güçlü referans noktası. Her yıl yeniden, sıfırdan kurulan bir değerlendirme sistemi… Bir yanda yeni açılan lokantalar, diğer yanda yüz yılı aşan lezzet geleneğini taşıyan dükkânlar…

Bu yıl “Asırlık Mekanlar” bölümünde Vefa Bozacısı ile Katmerci Zekeriya Usta sahnedeydi. Bu isimler, bir ürünün, bir reçetenin, bir tadın hafıza olduğuna dair yaşayan kanıtlardı.

5 ve 4 inci sahibi mekânlar

Bu yıl rehberde 5 İncili 22 restoran bulunuyor. Mikla’dan Neolokal’e, Ayla’dan TURK Fatih Tutak’a, Urla’nın terroir mutfağını dünyaya taşıyan OD Urla ve Teruar’dan Bodrum’un ışığı Kitchen Bodrum’a kadar pek çok mekân listede yerini aldı…

Her biri kendi damgasını vurmuş, aylar süren değerlendirmelerden alnının akıyla çıkmış mekânlar.

Listedeki 4 İncili 97 restoran, ülkenin dört bir yanından benzersiz bir seçki sunuyor:

İstanbul’un klasiklerinden Beyti, Asmalı Cavit, Pandeli…

Bodrum’dan Hakkasan, İzmir’den Filo D’Olio, Ankara’dan Trilye…

Yeni kuşağın şehirli mutfaklarının temsilcileri Mezra, Bulla, Muutto…

Türkiye’nin çeşitliliği, 81 ilin zenginliği bir gecede buluştu âdeta.

Müge Akgün ve Faruk Şüyün

Geleceğin Menüleri

Bu yıl da Unilever Food Solutions’ın katkısıyla verilen Geleceğin Menüleri Ödülleri, gastronominin yalnızca bir bugünü değil, bir yarını olduğunun altını çizdi:

Afitap – Sınır Tanımayan Mutfaklar; Marlinda – Köklere Dönüş; Tola & 21 Masa – Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu; Zaaf – Yeni Nesil Yemek Deneyimi.

Genç şeflerin hayal gücü, rehberin geleceğini kuran en heyecan verici alanı oluşturuyor.

Projenin görünmez kahramanları

Bu yılın Proje Ekibi Onur Ödülleri, gastronomiye yıllardır katkı sunan isimlere adandı:

Ali Akkaş, Cristina Bowerman, Dilistan Shipman, Fatma Şahin, Handan Kaygusuzer, Mehmet Yaşin, Sabiha Apaydın… Her biri Türkiye mutfak kültürünün derinliğine bir tuğla daha koyan insanlar.

Geceden geriye kalan

Bir ödül töreni, ancak bu kadar çok hikâye taşıyabilir. Bir yanda asırlık kazanların başında yoğrulan ustalık; diğer yanda fine dining dünyasının teknik incelikleri… Sokak yemeğinin sıcaklığıyla, Urla bağlarının esintisi aynı gece aynı sahnede birleşti.

İncili Gastronomi Rehberi’nin 2025–2026 seçkisi, sadece restoranların sıralandığı bir liste değil; Türkiye’nin gastronomi hafızası için yıllar sonra dönüp bakıldığında bile veri olacak, yol gösterecek bir kültür arşivi.

Her inci, bir mekânın ışığı. Ve o ışık, Türkiye’nin lezzet atlasını daha da parlak gösteriyor.