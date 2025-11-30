ENKA’da Aralık’ın ilk ışığı: Müziğin zarafeti, aşkın yankısı

ENKA, sezgisi güçlü ekibiyle sanatın farklı alanlarını aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor: 2 Aralık akşamı, dünyaca ünlü İtalyan kemancı Davide Alogna ile ülkemizin değerli piyanistlerinden Cana Gürmen, “Müziğin Klasik Dokunuşları” başlıklı konser için ENKA Oditoryumu’nda müzikseverlerin karşısına çıkacak. Alogna’nın kemanından yükselen berrak tonlarla Gürmen’in zarif dokunuşları bir araya geldiğinde, dinleyiciyi yalnızca bir konser değil, iki ülke arasında ince bir köprü karşılıyor. Türkiye ve İtalya’da verdikleri konserlerle geniş bir hayran kitlesi kazanan ikili, seçkin repertuvarlarıyla bu kez İstanbul’da bir geceyi unutulmaz kılmaya hazırlanıyor.

Davide Alogna ve Cana Gürmen

4 Aralık’ta bambaşka bir dünya…

Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği, yılın en çok konuşulan yapımlarından “Aşk Biter mi?” yine ENKA Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşacak. Oyunda Kerem Alışık ve Evrim Alasya, yıllar sonra bir araya gelen iki eski sevgiliyi canlandırıyor. Sahnedeki karşılaşmaları, izleyiciyi hemen o büyük sorunun içine çekiyor: Aşk gerçekten biter mi?

Sanatın iki yüzü, aynı haftada, aynı sahnede… ENKA Oditoryumu, bu hafta hem müziğin zarafetini hem de aşkın yankısını dinlemek isteyenleri bekliyor.