  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BM Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı
Takip Et

BM Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından acil toplantı düzenleyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BM Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı
Takip Et

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın talebi üzerine acil toplantı kararı aldı. Toplantının TSİ 22.00 sıralarında başlaması bekleniyor. İran, ABD’nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupla acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

ABD, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalara resmen dahil olmuştu. ABD’nin B-2 bombardıman uçakları, İran’ın 3 nükleer tesisine de saldırı düzenlemişti.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!Son dakika... Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!Gündem

 

ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran ile uzun dönemli bir anlaşma için görüşmek istiyoruzABD Başkan Yardımcısı Vance: İran ile uzun dönemli bir anlaşma için görüşmek istiyoruzDünya

 

Dünya
3 ülkeden BM'ye derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısı
3 ülkeden BM'ye derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısı
İsrail, İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletini vurdu!
İsrail, İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletini vurdu!
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran ile uzun dönemli bir anlaşma için görüşmek istiyoruz
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran ile uzun dönemli bir anlaşma için görüşmek istiyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye tepki
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye tepki
İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı
İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı
İran’da İsrail saldırılarıyla ilişkilendirilen 53 kişi gözaltına alındı
İran’da İsrail saldırılarıyla ilişkilendirilen 53 kişi gözaltına alındı