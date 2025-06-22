BM Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın talebi üzerine acil toplantı kararı aldı. Toplantının TSİ 22.00 sıralarında başlaması bekleniyor. İran, ABD’nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupla acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

ABD, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalara resmen dahil olmuştu. ABD’nin B-2 bombardıman uçakları, İran’ın 3 nükleer tesisine de saldırı düzenlemişti.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.