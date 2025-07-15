Mehmet Şimşek borç yapılandırmalarına karşı çıktı! Nedeni ise...

Besti KARALAR

ANKARA GÜNLÜĞÜ

AK Parti’nin üç gün süren Kızılcahamam kamp toplantısında pek çok konu masaya yatırıldı. Terörsüz Türkiye hedefi ana konu başlıkları arasında yer aldı. Milletvekilleri sahadan izlenimlerini anlattı.

AK Parti’nin üç gün süren 32. İstişare ve Değerlendirme toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yol haritası çizildi. Bakanlar, ‘ortak akıl’ başlığı ile milletvekillerinin öneri görüşlerinin yanı sıra sorularına yanıt verdi.

‘Konjonktürü değiştirdik’

Edinilen bilgilere göre; milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem de bakanlara değişik konularda sorular yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerinin, ‘Bu dönem terör bitecek mi?’ sorularına, “Evet bitecek. Bu sefer oluyor. Daha önce neden bitmedi? Bu dönem bitiyor. Birincisi bu dönemin konjonktürünü değiştirdik. İttifak ortağımız MHP’nin desteği etkili oldu. Komşularımızın (Suriye- Kuzey Irak) yönetimine destek verdik. Hem bölgede hem ülkemizde güzel gelişmeler olacak” dediği belirtildi. Erdoğan, terörün bitirilmesi noktasında geçmişten de örnekler vererek, bu dönemin konjonktüründen bahsettiği Türkiye’nin savunma, diplomasi ve ekonomi alanlarında dünyanın konuştuğu bir haline geldiğini anlattığı öğrenildi. Erdoğan, bu dönemin şartlarının terörün bitirilmesi noktasında da önemli rol oynadığına dikkat çektiği belirtildi.

‘Yerli ve yabancı yatırımcı sürecin tamamlanmasını bekliyor’

47 yıldır, terör yüzünden Türkiye’nin milyar dolarlar kaybettiğini aktaran Erdoğan, “Şimdi, bölgede güvenli yatırım ortamları oluşacak. Yerli ve yabancı yatırımcı dört gözle sürecin tamamlanmasını bekliyor. Hem bölge hem de Türkiye kalkınacak” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

‘Şimşek yapılandırma taleplerine ödememe alışkanlığını artırdığı gerekçesiyle karşı çıktı’

Kampın ikinci ana başlığını ekonominin oluşturduğu kaydedildi. Milletvekilleri saha izlenimlerini anlatırken, “Senede iki kere emekliye, memura zam yapılıyor. Neden asgari ücretliye yapılmıyor? Bu çalışanlar arasında adaletsizlik yaratıyor. Vatandaş ekonomik zorluklardan, her gün değişen fahiş fiyatlardan, faiz yüksekliğinden, kontrolsüz artan kiralardan şikayet ediyor” dedikleri aktarıldı.

Bazı milletvekilleri, başta kredi ve kredi kartı borçları olmak üzere yapılandırmaların çeşitlendirilerek artırılmasını istediği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise, her borca yapılandırma düzenlemesinin doğru olmadığını ifade ederek karşı çıktığı belirtildi. Bakan Şimşek ayrıca yapılandırmaların, bir süre sonra borç ödememe alışkanlığı yarattığına dikkat çektiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Ala’ya teşekkür, Elitaş’a övgü

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptığı, bundan sonraki sürece ilişkin de bilgileri paylaştığı kaydedildi. Erdoğan ve milletvekillerinin Ala’ya süreçle ilgili yaptığı kapsamlı ve açıklayıcı surumdan dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Kamp toplantısında, AK Parti’nin siyasi hafızası olarak bilinen Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da, “teşkilat kültürü ve AK Partili olmak’ başlıklı sunumunda, AK Parti’nin kapatma davası, 367 krizi gibi yaşadığı badireleri nasıl atlattığını anlattığı, teşkilat kültürünün önemine dikkat çeken bir konuşma yaptığı belirtildi. Milletvekilleri Elitaş’ın sunumuna övgüler yağdırdı.

Toplantıda yaşanan kuraklığa dikkat çekilerek, Bulgaristan’dan su talebi olduğu ve ikili görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Türkiye’nin, Kuzey Irak’ın su talebini de karşıladığı da anlatıldı.

AK Parti Medyadan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Faruk Acar ile Grup Başkanı Abdullah Güler arasında da ‘canlı yayın’ tartışmasının yaşandığı ifade edildi. Acar’ın İstanbul’da önemli bir programın tanıtımı içeren canlı yayın verileceği sırada, AK Parti Grup Başkanı Güler’in infaz düzenlemesi ile ilgili açıklamalarının yayınladığını anlattığı belirtildi. Acar’ın sitemli sözleri üzerine Güler’in de kamuoyunun uzun zamandır infaz düzenlemesini beklediğini, Meclis çalışmalarının bu anlamda önemli olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Milletvekilleri ise Acar’ı bu tutumundan dolayı eleştirdikleri kaydedildi.