  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Süveyda'daki çatışmalar endişe verici
Takip Et

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Süveyda'daki çatışmalar endişe verici

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Süveyda’daki çatışmaların endişe verici olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Süveyda'daki çatışmalar endişe verici
Takip Et

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Suriye'de sükunetin sağlanması ve yapıcı entegrasyon görüşmelerinin sürdürülmesi amacıyla tüm taraflarla aktif olarak temas halinde bulunduklarını bildirdi.

Barrack, "Süveyda’daki son çatışmalar tüm taraflar açısından endişe verici ve Dürziler, Bedevi kabileleri, Suriye hükümeti ve İsrail güçlerini kapsayan barışçıl ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Yanlış yönlendirme, kafa karışıklığı ve yetersiz iletişim, her tarafın çıkarlarının barışçıl ve sağduyulu bir şekilde entegre edilmesinin önündeki en büyük zorluktur. Tüm taraflarla doğrudan, aktif ve yapıcı görüşmeler yürütüyoruz ve sükunet ile entegrasyon için ilerleme sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisse başına 720 TL kâr! Yatırımcılar radarına aldı: Borsanın kâr şampiyonu şirketleri belli olduHisse başına 720 TL kâr! Yatırımcılar radarına aldı: Borsanın kâr şampiyonu şirketleri belli olduEkonomi

 

Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın menşe kuralları revize edilecekTürkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın menşe kuralları revize edilecekEkonomi

 

 

Dünya
Rusya'dan Trump'a yanıt: Neye göre hareket ettiğini anlamak istiyoruz
Rusya'dan Trump'a yanıt: Neye göre hareket ettiğini anlamak istiyoruz
Fransa’dan İran’a son çağrı: Nükleer anlaşma için tarih verildi
Fransa’dan İran’a son çağrı: Nükleer anlaşma için tarih verildi
Kremlin: Trump’ın açıklamaları çok ciddi, Putin gerekli görürse yorum yapar
Kremlin: Trump’ın açıklamaları çok ciddi, Putin gerekli görürse yorum yapar
Financial Times’tan bomba iddia: Trump, Zelenskiy’den Moskova’ya saldırmasını istedi
FT yazdı: Trump, Zelenskiy’den Moskova’ya saldırmasını istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 toplantısı için New York'a gitti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 toplantısı için New York'a gitti
Ukrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyor
Ukrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyor