ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Süveyda'daki çatışmalar endişe verici

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Suriye'de sükunetin sağlanması ve yapıcı entegrasyon görüşmelerinin sürdürülmesi amacıyla tüm taraflarla aktif olarak temas halinde bulunduklarını bildirdi.

Barrack, "Süveyda’daki son çatışmalar tüm taraflar açısından endişe verici ve Dürziler, Bedevi kabileleri, Suriye hükümeti ve İsrail güçlerini kapsayan barışçıl ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Yanlış yönlendirme, kafa karışıklığı ve yetersiz iletişim, her tarafın çıkarlarının barışçıl ve sağduyulu bir şekilde entegre edilmesinin önündeki en büyük zorluktur. Tüm taraflarla doğrudan, aktif ve yapıcı görüşmeler yürütüyoruz ve sükunet ile entegrasyon için ilerleme sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.