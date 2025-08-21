  1. Ekonomim
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı: İşte mekan sahibine söylediği sözler (Video)

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayraktar'ın mekan sahibiyle konuştuğu anların videosu da ortaya çıktı. Videoda Bayraktar'ın "Çocuklara dedim haftalık 10 bin lira verin. Vermek zorunda da değilsin" dediği, mekan sahibinin de Niye vereyim? Bir tane canım var. 17 saat çalışıyorum" dediği duyuluyor.

Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı: İşte mekan sahibine söylediği sözler (Video)
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen Ufuk Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu’ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ufuk Bayraktar'ın mekan sahibiyle konuştuğu anların videosu da ortaya çıktı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Bayraktar'ın ilk olarak geçen hafta 5 kişiyle gelerek restoran sahibine, "Buraya çökecekler biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği iddia edildi. Dün tekrar gelerek istediği haraç miktarını 10 bin liraya indiren Bayraktar gözaltına alındı.

Serbest bırakıldı

43 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar adliyeye sevk edildi. Oyuncu hakkında adli kontrol şartı getirilerek yurt dışı yasağı ve karakola imza atma şartı getirildi.

Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle altı ay hapiste kalmıştı.

