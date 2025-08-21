  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Dünyaca ünlü ABD'li yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti
Takip Et

Dünyaca ünlü ABD'li yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti

Duruşmalarda gösterdiği "şefkatli ve nazik" tavırlarıyla tanınan ABD'li eski yargıç Frank Caprio, pankreas kanseri nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünyaca ünlü ABD'li yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti
Takip Et

Duruşmalarının sosyal medyaya yansıyan kesitlerindeki şefkatli tutumu dolayısıyla çok sayıda kişinin "dünyanın en nazik hakimi" diye nitelendirdiği Caprio'nun Instagram hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 88 yaşındaki yargıcın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarında hastanede olduğu görülen Caprio için "Şefkati, alçakgönüllülüğü ve insanlardaki iyiliğe dair sarsılmaz inancı sevilen yargıç Caprio, hem mahkeme salonundaki çalışmaları hem de dışındaki çalışmalarıyla milyonlarca insanın hayatına dokundu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde Türkiye'nin etkisi ne olacak?Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde Türkiye'nin etkisi ne olacak?Dünya
“Hoş geldin" faizinde oranlar yüzde 49'a yükseldi! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...“Hoş geldin" faizinde oranlar yüzde 49'a yükseldi! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...Ekonomi
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 21 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 21 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak, doğuda yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleriYurt genelinde hava sıcaklıkları artacak, doğuda yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleriGündem

 

Dünya
Danimarka, okuma oranını artırmak için kitaplardaki KDV’yi kaldırıyor
Danimarka, okuma oranını artırmak için kitaplardaki KDV’yi kaldırıyor
Avusturya’nın Tahran Büyükelçiliği konsolosluk hizmetlerini askıya aldı
Avusturya’nın Tahran Büyükelçiliği konsolosluk hizmetlerini askıya aldı
Guterres: İsrail, Batı Şeria’daki yerleşim planını durdurmalı
Guterres: İsrail, Batı Şeria’daki yerleşim planını durdurmalı
Romanya'da esrarengiz olay: Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
Romanya'da esrarengiz olay: Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
ABD’ye ait savaş uçağı okyanusa düştü: Pilot sağ kurtuldu
ABD’ye ait savaş uçağı okyanusa düştü: Pilot sağ kurtuldu
Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde Türkiye'nin etkisi ne olacak?
Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde Türkiye'nin etkisi ne olacak?