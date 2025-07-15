Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın menşe kuralları revize edilecek

Ticaret Bakanı Ömeer Bolat, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Gürcistan ziyareti öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ziyaretin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleşeceğini belirten Bolat, Türkiye ile Gürcistan arasında belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak amacıyla somut adımların ele alınacağını belirtti.

Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Gürcistan'a gerçekleştireceğimiz resmi ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, iki ülke arasında belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak somut adımları ele alacağız inşallah. Cumhurbaşkanı ve Başbakan nezdinde yapacağımız görüşmelerin yanı sıra, iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelerek ortak vizyonumuzu ve yeni işbirliklerini değerlendireceğiz.

Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması’nın menşe kurallarına dair imzalayacağımız revizyon kararıyla; iki ülke ticaretinin ve bölgesel tedarik zincirlerinin daha güçlü, daha sürdürülebilir şekilde ilerlemesini hedefliyoruz. Ülkemizin bölgesel ticaretteki liderliğini pekiştirecek bu temasların hayırlara vesile olmasını diliyorum."