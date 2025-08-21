İngiltere'den İsrail'in E1 Projesi'ne tepki: Büyükelçi, bakanlığa çağrıldı

İngiltere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararı nedeniyle, İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

E1 Projesi nedir?

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Dünyada Filistin devletini tanımaya çalışanlar, bizim cevabımızı sahada alacaklar. Biz tatmin edici bir Yahudi gerçekliği inşa etmeye devam edeceğiz. Bu gerçeklik, Filistin devleti fikrini kesin olarak gömüyor. Çünkü tanınacak hiçbir şey ve tanıyacak kimse yok." sözleriyle dünyadan tepki gören "E1" inşaat projesini onayladığını duyurdu.

İsrail tarihsel olarak Kudüs'ün doğusunda, Batı Şeria'da yer alan İsrail yerleşim birimi "Ma'ale Adumim"i Batı Kudüs'e bağlamak için harekete geçmişti. İnşaat projesine "E1" adı verilmişti.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in onayladığı proje İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun onayına sunuldu.

Kurulun 20 Ağustos'ta biraraya gelerek projeyi onaylaması bekleniyor.

Proje neyi amaçlıyor?

İsrail yıllardır Batı Şeria'da Filistin halkına karşı yayılmacı bir politika izliyor. Bu kapsamda onaylanan projeyle, sınırları Filistin Devletine ait olan bölgenin Batı Kudüs'e bağlanması isteniyor.

İsrail hükümeti bu sayede bir süredir gündemde olan iki devletli çözüm fikrini tamamen ortadan kaldırma niyetinde.

Smotrich'in onay verdiği proje kapsamında İsrail Batı Şeria'da hak iddia ettiği toprakları büyütecek. Projeyle 5 binden fazla Filistinli topraklarını terk etmek zorunda bırakılacak.

Karara başta Türkiye, Avrupa Birliği ve İngiltere olmak üzere çok sayıda ülke karşıya çıkıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptığı açıklamada projenin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten ayıracak projenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti ve "İngiltere, gelecekte tanınması planlanan Filistin devletini ikiye bölecek E1 yerleşim planına şiddetle karşı çıkıyor. Bu derhal durmalı" dedi.

Avrupa Birliği'nden de, "İsrail'in E1 yerleşim planını ilerletme kararı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve iki devletli çözüm ihtimalini daha da zayıflatıyor" açıklaması yapıldı.

Katar, Mısır ve Ürdün'den de Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyini ayıracak projeye tepki geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı projeyi kınadığını duyurdu. "Filistin halkını tehcir etmeye dayalı işgal politikalarını kesin bir dille reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Mısır ise 3 bin 400 yasa dışı konut inşasını İsrail'in Filistin topraklarını gasp etme girişimi olarak tanımladı.

Ürdün, projenin Filistin halkının bağımsız bir devlet kurmada devredilemez hakkına saldırı olduğunu vurguladı. İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği olmadığına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.