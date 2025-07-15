  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Trump’ın açıklamaları çok ciddi, Putin gerekli görürse yorum yapar
Takip Et

Kremlin: Trump’ın açıklamaları çok ciddi, Putin gerekli görürse yorum yapar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik son açıklamalarının ciddi olduğunu ve analiz için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Trump’ın açıklamaları çok ciddi, Putin gerekli görürse yorum yapar
Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik son açıklamalarını değerlendirdi.

“Putin gerekli gördüğünde yorum yapacaktır”

Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD Başkanı'nın açıklamaları çok ciddi. Bazıları Devlet Başkanı Putin'e özel olarak hitap ediyor. Washington'da konuşulanları analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var. Başkan Putin gerekli gördüğünde mutlaka yorum yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Peskov: Müzakereler için Kiev'den bir sinyal bekliyoruz 

Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına yönelik değerlendirmesi sorulan Peskov, "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi. Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu ve bir sonraki müzakerelerin ne zaman yapılacağına dair Kiev'den bir sinyal beklediğini yineledi.

Trump Ukrayna'ya yeni silah teslimatını duyurmuştu 

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığı duyduğunu tekrarlarken, dün Ukrayna'ya yeni silah teslimatları yapılacağını açıklamıştı. Trump ayrıca Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varmaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını belirtmişti.

Financial Times’tan bomba iddia: Trump, Zelenskiy’den Moskova’ya saldırmasını istediFinancial Times’tan bomba iddia: Trump, Zelenskiy’den Moskova’ya saldırmasını istediDünya
Trump: Putin ile işim bitmedi!Trump: Putin ile işim bitmedi!Dünya
Kremlin’den Trump’a soğuk duş: Seyirlik ültimatomunu umursamadıkKremlin’den Trump’a soğuk duş: Seyirlik ültimatomunu umursamadıkDünya
Dünya
Financial Times’tan bomba iddia: Trump, Zelenskiy’den Moskova’ya saldırmasını istedi
FT yazdı: Trump, Zelenskiy’den Moskova’ya saldırmasını istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 toplantısı için New York'a gitti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 toplantısı için New York'a gitti
Ukrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyor
Ukrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyor
Yunanistan'ın kıta sahanlığı ihlallerine Libya'dan itiraz
Yunanistan'ın kıta sahanlığı ihlallerine Libya'dan itiraz
NBA efsanesi Michael Jordan'dan 10 bin Euro'luk bahşiş
NBA efsanesi Michael Jordan'dan 10 bin Euro'luk bahşiş
Kızıl gezegenin nadir parçası! Sotheby's Mars'tan gelen meteoru açık artırmaya çıkardı
Kızıl gezegenin nadir parçası! Sotheby's Mars'tan gelen meteoru açık artırmaya çıkardı