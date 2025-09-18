  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Takip Et

Trump: Putin beni hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili 7 savaşı sona erdirdim. Putin ile olan ilişkilerimden dolayı en kolay olacağını düşündüğüm savaş buydu ama o beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Takip Et

İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda değerlendirmede bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile olan ilişkisinden dolayı göreve gelmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "en kolay sona erdireceği" savaş olduğunu düşündüğünü belirten Trump, bu konuda hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı"

Trump, "7 savaşı sona erdirdim. Putin ile olan ilişkilerimden dolayı en kolay olacağını düşündüğüm savaş buydu ama o (Putin) beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'dan daha fazla asker kaybettiğini savunan ve Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını bir kez daha yineleyen ABD Başkanı, bu savaşın bir şekilde sona ermesi gerektiğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Trump, "Putin'i Alaska'ya davet etmekten dolayı pişman olup olmadığı" yönündeki bir soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam ettiklerini ve bundan memnun olmadığını ifade eden Trump, "Basit bir şekilde şunu söylüyorum: Petrol fiyatları düşerse, Putin'in savaşı bitirmekten başka çaresi kalmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi YSK'ye taşındıCHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi YSK'ye taşındıGündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de Filistin'in sesi olacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de Filistin'in sesi olacağızGündem

 

Dünya
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Enerji sektöründeki işbirliğimiz gerçek stratejik düzeye ulaştı
Enerji sektöründeki işbirliğimiz gerçek stratejik düzeye ulaştı
Hollywood'un ünlü aktörü Brad Everett Young hayatını kaybetti
Hollywood'un ünlü aktörü Brad Everett Young hayatını kaybetti
Fransa’da protestolar sürüyor! Göstericiler Paris’te Ekonomi Bakanlığı binasına girdi
Fransa’da protestolar sürüyor! Göstericiler Ekonomi Bakanlığı binasına girdi
Papa Leo’nun ziyaret edeceği ilk ülkeler belli oldu: Türkiye ve Lübnan
Papa Leo’nun ziyaret edeceği ilk ülkeler belli oldu: Türkiye ve Lübnan
Antik Yahudi yazıtı Türkiye ile İsrail arasında gerginliğe dönüştü! İşte perde arkası…
Antik Yahudi yazıtı Türkiye ile İsrail arasında gerginliğe dönüştü! İşte perde arkası…
Bir ülke konut krizine çözüm buldu! 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
Bir ülke konut krizine çözüm buldu! 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor