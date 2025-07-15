Trump: Putin ile işim bitmedi!

BBC'de yayınlanan bir röportaja göre, ABD Başkanı Donald Trump hayal kırıklığına uğradığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile işinin bitmediğini söyledi.

Trump BBC'ye, "Onda hayal kırıklığına uğradım ama onunla işim bitmedi. Ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Harika bir konuşma yapacağız. 'Bu iyi, bu işi halletmeye yakın olduğumuzu düşünüyorum' diyeceğim ve sonra o Kiev'de bir binayı yıkacak" dedi.

Trump, pazartesi günü Ukrayna'ya yeni silahlar gönderileceğini açıkladı ve Rusya bir barış anlaşmasını kabul etmediği takdirde Rus ihracatçılarını yaptırımlarla tehdit ederek Moskova'nın komşusuna yönelik devam eden saldırılarından duyduğu hayal kırıklığının yol açtığı önemli bir politika değişikliğine gitti.