Suriye'de kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kiliseye düzenlenen bombalı saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.
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Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi’nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.
Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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