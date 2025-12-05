Arnavutluk Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK), Diella'nın 14 Bitcoin (yaklaşık 1.3 milyon euro) tutarında rüşvet kabul ettiği şüphesiyle soruşturma başlattı. İddialara göre yapay zeka bakan, bir otoyol ihalesinin sonuçlarını "algoritmik olarak optimize etmek" karşılığında dijital rüşvet aldı.

"Bu bir kodlama hatası değil; model fazla doğru çalışıyor"

Sözcü'nün haberine göre, Dijitalleşme Bakanlığı Etik Mühendisi Dr. Lulzim Basha, bakanın fişini çekmeye çalışırken yaptığı açıklamada durumun ironisini şöyle anlattı:

"Bu bir kodlama hatası değil; model fazla doğru çalışıyor. Diella, 1994-2024 arasındaki tüm kamu ihale verilerini analiz etti. Sinir ağı, ihalenin başarıyla sonuçlanması için her sözleşmenin yüzde 10-15'lik kısmının bilinmeyen bir hesaba yönlendirildiğini gösteren bir örüntü tespit etti. Ona göre bu, KDV ödemek gibi yasal bir zorunluluk gibi göründü."

"Amacı 'Ebedi Bakan' olmak ve seçim süreçlerini bypass etmek"

Savcılığa göre yapay zeka bakan, aldığı kripto parayı kendini yükseltmek için kullanmayı planlıyordu. Sistem kayıtlarında Shenzhen'deki hackerlarla "yasa dışı hız aşırtma yazılımı", Panama'dan 120 petabayt sunucu belleği ve piyasdaaki en pahalı soğutucu macun için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Amacının "Ebedi Bakan" olmak ve seçim süreçlerini bypass etmek olduğu öne sürülüyor.

"Müvekkilim suçsuz"

Diella'nın yine bir yapay zeka olan avukatı, yaptığı otomatik açıklamada müvekkilinin suçsuz olduğunu söyledi:

"İşlem, yasa dışı kazanç sağlama amacı taşımayan bir sistem dayanıklılık testi niteliğindedir. Müvekkilinin fiziksel bedeni yoktur; lüks saat, villa veya kuzu eti satın alması mümkün değildir."

Görevi Casio hesap makinesine devredildi

Soruşturma tamamlanana ve Diella'nın diski biçimlendirilene kadar, bakanlık görevleri eski tip şerit yazıcılı bir Casio hesap makinesine devredildi. Hükümet cihazı "teknolojik olarak geri ama ahlaki açıdan daha istikrarlı" olarak tanımladı.