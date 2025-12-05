F-35A’ya Meteor füze entegrasyonunda kara tabanlı testler tamamlandı

MBDA, Lockheed Martin ve F-35 Ortak Program Ofisi, Meteor hava-hava füzesi ve F-35A ile bir dizi kara tabanlı entegrasyon testini yakın zamanda tamamladı. MBDA tarafından yapılan açıklamada, bahse konu sistemlerin operasyonel hazırlığında sona gelindiği belirtildi.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, görüş ötesi hava-hava füzesi olan Meteor, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve İsveç’i kapsayan altı ülkeli bir iş birliği programının sonucu ortaya çıktı. Bu bağlamda füze, hizmete girdiğinden beri çeşitli platformlara entegre edildi.

Şirkete göre bu test başarısı, Meteor’un F-35’teki kabiliyetlerini etkinleştirme yolunda atılan son adım. Füzenin F-35B savaş uçaklarına entegrasyonu için çalışmalar sürüyor. F-35B için çalışmalar Birleşik Krallık ile sürdürülürken F-35A modeline entegrasyon çalışmaları İtalya öncülüğünde yürütülüyor.

F-35’in dahili silah sistemi güvenliği teyit edildi

Kaliforniya, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’nde gerçekleştirilen yer titreşim testleri ve uyum kontrolleri, 5. Nesil savaş uçağı F-35 ile füze arasındaki temel donanım tepkilerini doğruladı; bu, havadaki testler başlamadan önceki önemli bir adım olarak belirtilmekte. Mühendisler, denemelerden toplanan verileri değerlendirerek, füzenin F-35A’nın dahili silah bölmesinden güvenli bir şekilde istiflenip konuşlandırıldığını ve uçağın değerli gizlilik profilinin korunduğunu doğruladılar.

Şirkete göre uçuş testlerine başlamadan önce Meteor füzesini ve F35A’yı operasyonel kabiliyete bir adım daha yaklaştıran bir yer testi kaldı. Bu bağlamda F-35’in sensör paketi, Meteor’un kinematiğiyle bir araya geldiğinde, operatörlere silah sistemi seçimlerinden beklenen operasyonel avantajı sağlayacak.

Meteor hava-hava füzesi

MBDA, Meteor’u 6 ortak ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdi. Bu ülkeler ortak bir gereksinime sahipti: mevcut ve gelecekteki hava tehditlerine karşı koymak. MBDA, bu gereksinimi, benzer herhangi bir sistemden önemli ölçüde daha büyük bir ” Kaçış Yasak Bölgesi“ne (No Escape Zone/NEZ) sahip bir füze geliştirerek karşıladı. Bu, Meteor uçuşa geçtiğinde, savunduğu tehdidin ondan kaçınmak için çok daha az seçeneğe sahip olacağı anlamına geliyor.

Bu gelişmiş kabiliyetin merkezinde, katı yakıtlı, değişken akışlı kanallı roket tasarımı kullanan Meteor’un ramjet itki sistemi yer almaktadır. Başlangıçta itme gücüne dayanan ve ardından güçsüz bir şekilde seyreden geleneksel füzelerin aksine Meteor’un ramjet sistemi, bir tehdidi önleyene kadar sürekli itki sağlamaktadır.

Meteor, halihazırda inşa edildiği ortak ülkelerde aktif olarak hizmet veriyor ve Saab Gripen, Eurofighter Typhoon ve Dassault Rafale gibi ön cephe platformlarına entegre ediliyor. F-35 Lightning II’ye entegrasyonun yanı sıra, Güney Kore füzeyi KF-21 Boramae’de konuşlandırmak üzere test etmeye de başladı.