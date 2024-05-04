Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında 15 kişi öldü

Yerel kurtarma şefi Mexianus Bekabel, perşembe gününden bu yana bölgeyi vuran sağanak yağmurun Güney Sulawesi eyaletinin Luwu bölgesinde heyelanı tetiklediğini söyleyerek, afette 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Alanı, su ve çamurla kaplayan 3 metreye kadar su baskınları 13 bölgeyi etkiledi ve birçok ev selden zarar gördü.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı sözcüsü Abdul Muhari ise yaptığı açıklamada, 100'den fazla sakinin etkilenen bölgenin dışındaki camilere veya akrabalarının evlerine taşındığını söyledi.

Nisan ayında sağanak yağışlar, Güney Sulawesi eyaletinin Tana Toraja ilçesinde de toprak kaymalarına neden olmuş ve 20 kişinin ölümüne yol açmıştı.