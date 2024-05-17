Emeklilerle ilgili yeni çalışmayı Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, emeklilerin her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istediklerini söyledi.

Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Nedir bu yeni model? Bildiğiniz gibi SGK, emekliler açısından sadece maaş ve ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yi sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ye paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. SGK'yi emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" dedi.

Emekliler tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşacak

Işıkhan, emeklilerin talep ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformunun kurulacağını belirterek, emeklilerin tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabileceğini anlattı.

İnternet sitesi açılacak

Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacaklarını bildiren Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesini kısa sürede erişime açacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisler ücretsiz olarak tüm emeklilere açılacak

Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getiren Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Paydaşlarımızla görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı. Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanmaktadır.

Emekliler için trende yüzde 10 indirim

PTTcell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanıyor. TCDD'de yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitesini yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yerli ve milli ödeme sistemimiz olan Troy ile bankalarla yaptığımız protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak."

Yeni SGK hizmet modeliyle, emeklilerin toplumda aktif olarak yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedeflediklerini belirten Işıkhan, bakanlıklar ve kurumlarla görüşmeleri sürdürdüklerini, daha pek çok yeniliği emeklilere ulaştırmayı planladıklarını kaydetti.

Işıkhan, emeklilerin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirebilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, "Kıymetli emeklilerimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Şuna emin olun, 12. Kalkınma Planı hedeflerimize ve Orta Vadeli Program'a bağlıyız. Titiz ve disiplinli şekilde yürütülen ekonomi politikasıyla beklentilerinizi karşılayacak, refahlarınızı kalıcı şekilde artıracak duruma gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.