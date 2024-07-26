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Koç Holding'ten kredi notu açıklaması

Koç Holding (KCHOL), Moody's tarafından şirketin kredi notunun artırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Koç Holding'ten kredi notu açıklaması
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Koç Holding kredi notunun arttıldığını açıkladı.

Koç Holding (KCHOL) tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmasını takiben şirketin kredi notunun arttığı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmasını takiben, Şirketimizin uzun vadeli kredi notu B2'den Ba3'e yükseltilmiş ve görünüm pozitif olarak korunmuştur. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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