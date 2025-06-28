Zirai don fındığı vurdu! TBMM Komisyonu sahada inceleme yaptı

TBMM Komisyonu, nisanda yaşanan zirai donun yarattığı tahribatı değerlendirmek için Giresun ve Ordu'da incelemelerde bulundu.

TBMM Komisyonu zirai donun etkilerini mercek altına aldı

Nisanda meydana gelen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren komisyon üyeleri, Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Armutçukuru köyünde inceleme yaptı.

Heyet, üreticilerin taleplerini dinledi

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, TARSİM Giresun Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu ve Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen'den bilgi alan heyet, üreticilerin taleplerini dinledi.

"Don hasarı yüksek"

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, özellikle 600 rakımdan sonra don hasarının yüksek olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Korkmaz, Armutçukuru köyünde hasarın yüzde 100'e yakın, buna bağlı olarak hasadın da yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Üreticiler zirai kredi talebinde bulundu

Durumu Tarım ve Orman Bakanlığına bildirdiklerinin altını çizen Korkmaz, üreticilerin zirai kredi talebi olduğunu ifade etti.

Korkmaz, verilecek hibe desteğinin yanı sıra zirai kredinin de üreticiler için önemli olduğunu vurguladı.

"Uzun vadeli kredi çalışması acilen yapılmalı"

Üreticilerin 12 Nisan'a kadar yaptığı giderlere ilişkin hasar oranınca ödeme yapılması amacıyla teknik çalışmaların devam ettiğini belirten Korkmaz, finansal desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ziraat Bankasının vereceği sübvansiyonlu, düşük faizli, ödemesiz ve uzun vadeli 3-5 yıl gibi kredi çalışmasının acilen yapılması gerektiğini düşünüyor bütün komisyon üyesi arkadaşlarımız" dedi.

"Tarımsal üretim sürdürülebilirlik için finansman önemli"

Korkmaz, bu desteğin üretim sıkıntısı ve ödemesi olan çiftçiler açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü zirai donun etkilerinin kaba tahminlerimizin ötesinde daha derin ve uzun vadeli olma durumu var. Bunun da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği bakımından finansmana ulaşımda çok önem taşıdığını düşünüyorum" diye konuştu.

Ordu'da değerlendirme toplantısı yapıldı

Komisyon üyeleri, daha sonra Ordu'da bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Zirai donun ülke genelindeki etkilerini sahada gözlemleyerek araştırmak için yollarda olduklarını belirten Korkmaz, yarın da Tokat ve Amasya'da incelemelerde bulunacaklarını ifade etti.

Komisyon raporu TBMM Başkanı ve Bakanlığa sunulacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere tüm teşkilatın zirai donun yaşandığı ilk andan itibaren sahaya indiğine işaret eden Korkmaz, üreticinin sorunlarına çözüm üretilmesi konusunda ekiplerin çalıştığını anlattı.

Sahada tespit edecekleri sorunları içeren raporu hem TBMM Başkanına hem de Bakanlığa sunacaklarını belirten Korkmaz, verimli bir komisyon çalışması gerçekleştirerek görevlerini tamamlamayı arzu ettiklerinin altını çizdi.

Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, bazı ilçe belediye başkanları ile fındık sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'ın sunumuyla tamamlandı.