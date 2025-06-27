Kredi Garanti Fonu 558 bin firmaya 1,5 trilyon liralık kredi sağladı

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, KGF olarak şu ana kadar yaklaşık 1,5 trilyon liralık krediye kefalet verdiklerini, yaklaşık 558 bin firmaya kefalet oluşturduklarını belirtti.

Özegen, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

“İş dünyasının genel problemlerine bakıyoruz”

KGF paketlerinin dizaynlarında ve mekanizma tasarımında, iş dünyasının genel problemlerine baktıklarını anlatan Özegen, çeşitli desteklerin yanında yeşil dönüşüm gibi tematik paketlerin de olduğunu söyledi.

Yeşil enerji gibi tematik programları, hükümetin ve kurumların önemsediğine işaret eden Özegen, "Biz bunu öne çıkartıyoruz. Niye? Firmalarımızın, KOBİ'lerimizin, imalatçılarımızın temiz enerji, yeşil dönüşüme bir an önce uyum sağlamaları için. Yoksa, yüksek vergilerle 2030'da rekabetçiliğimizi kaybederiz. Dünyayı kirletenler, tekrar bunun bedelini bize ödetmek istiyorlar" diye konuştu.

“16 paketimiz şu anda yürürlükte”

Özegen, tematik paketler olduğu gibi girişimcileri her alanda destekleyen farklı paketler de bulunduğunu bildirerek, "Şu anda, öz kaynak ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz, 7 paket var. Hazine Maliye Bakanlığımızın garantisi ile sürdürdüğümüz 9 çeşit paketimiz var. Yani 16 paketimiz şu anda yürürlükte" dedi.

“Ekonomik programın gidişatına göre limitler yükseltilebilir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 30 milyar liralık paketin duyurulduğunu hatırlatan Özegen, "Şu anda özel ve kamu, bütün bankalarımız bu programa dahil. İş dünyası bu rakamların yetersiz olduğunu söylüyor, fakat göç yolda düzülür. Hazine Maliye Bakanlığımızın, hükümetimizin, yeni aksiyon almasında herhangi bir engel yok. Piyasaların ve ekonomik programın gidişatına göre, onların vereceği kararla limitler yükseltilebilir" ifadelerini kullandı.