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6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi etkisini gösterdi! İkinci el otomobilde spekülasyon bitiyor

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanlığı’nın ‘6 ay 6 bin kilometre’ düzenlemesinin ikinci el araç piyasasında spekülatif fiyat artışlarını frenlediğini ve arz-talep dengesini normale döndürmeye başladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi etkisini gösterdi! İkinci el otomobilde spekülasyon bitiyor
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Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç piyasasındaki stokçuluğu önlemek için getirdiği ‘6 ay 6 bin kilometre’ kuralı meyvelerini veriyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, fiyatlardaki aşırı artışın azaldığını ve piyasanın dengelendiğini belirtti.

Bakanlık ikinci el otomobil satışında düğmeye basmıştı 

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanmasını veya satışını yasaklamıştı.

Stokçuluk engellendi, fiyattaki köpük kalktı

Bu düzenlemeyle spekülatif fiyat oluşumlarının ve stokçuluk faaliyetlerinin engellenmesi, adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının yeniden tesis edilmesi amaçlanmıştı.

Bakanlık, geçerlilik süresi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek ve ilan kısıtlamalarını da içeren düzenlemenin yürürlük süresini 1 Ocak 2026'ya kadar uzattı.

6 ay 6 bin km düzenlemesi etkisini gösterdi 

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, düzenlemenin uygulanmaya başlandığı günden bu yana faydalı sonuçlarının görüldüğünü söyledi.

Düzenlemenin piyasada oluşan yapay fiyat artışlarını dizginlediğine, tüketicilerin korunmasına katkı sağladığına dikkati çeken Erkoç, Federasyon olarak fırsatçılığın ve kayıt dışı ticaretin her zaman karşısında durduklarını vurguladı.

Araç fiyatlarında denge sağlandı

Düzenleme sonrası fiyatlardaki aşırı artış eğiliminin azaldığını ve arz talep dengesinin kademeli olarak normalleşmeye başladığını dile getiren Erkoç, "Önümüzdeki dönem bu düzenlemenin süresinin uzatılması yerine, kapsamlı ve kalıcı çözümler üzerinde durulmalıdır." dedi.

“Kayıt dışı satış yapanlara denetim şart” 

Spekülatif fiyat oluşumlarının ve stokçuluk faaliyetleriyle mücadelenin, kayıtlı ve belgeli iş yapan esnafı zorlamadan, asıl sorunun kaynağına inilerek yapılması gerektiğine inandıklarını anlatan Erkoç, sektörde dengeyi korumak adına kayıt dışı satış yapan kişilere karşı denetimlerin devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Erkoç, bu süreçte yapıcı görüş ve önerilerle sektör adına katkı sunmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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