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Togg’dan bir ilk! Yerli otomobil Münih’te sahneye çıkıyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg çizgisini değiştiriyor. Togg ilk kez bir otomobil fuarına katılıyor. Yakında üretimine başlanacak yeni sedan modeli T10F Münih’te sahneye çıkacak.

Haber Merkezi
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Togg’dan bir ilk! Yerli otomobil Münih’te sahneye çıkıyor
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Yerli otomobil Togg, ilk kez bir otomobil fuarına katılacak. Yeni sedan modeli T10F’in üretimi için gün sayan Togg, Almanya’da sahneye çıkacak.

Otomobil yazarı ve gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Togg, ilk kez bir otomobil fuarına katılıyor” dedi.

Münih sokaklarında sergilenecek

Özpeynirci, “Togg, bugüne kadar sadece teknoloji odaklı etkinliklerde boy gösterdi. Ancak bu yıl çizgisini değiştiriyor ve ilk kez bir otomobil fuarına katılmaya hazırlanıyor: 2025 Münih Otomobil Fuarı” paylaşımını yaptı.

Togg, fikir değişikliğine mi gitti?

Emre Özpeynirci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yerli marka, fuarda yakında üretimine başlayacağı yeni sedan modeli T10F’i hem kapalı alanda hem de Münih sokaklarında sergileyecek.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, sürecin başında, "Biz kendimizi otomobil değil, akıllı cihaz olarak konumlandırıyoruz. Bu nedenle otomobil fuarlarına katılmayacağız" açıklamasını yapmıştı.

Bu yaklaşım doğrultusunda CES (Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı) dışında hiçbir otomotiv etkinliğine katılmamıştı. Hatta bu yılın başında CES’e bile katılmamayı tercih etti.

Ancak görünen o ki Togg, bu stratejisinde önemli bir dönüş yaparak, Avrupa’nın en büyük otomobil etkinliği olan Münih’te otomotiv dünyasının merkezine çıkacak."

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