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Togg T10F sahneye çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyon başına geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni sedan modeli T10F’yi İstanbul’da test etti. İş dünyasının önde gelen isimleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobiline tam not verdi.

Haber Merkezi
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Togg T10F sahneye çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyon başına geçti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Erdoğan sürüş sırasında aracı inceledi

Erdoğan, İstanbul'da Togg'un sedan modeli olan T10F'in test sürüşünü yaptı. Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı.

İş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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