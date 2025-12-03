Tekaydınlar ve Zeroid'den, e-otobüste işbirliği

  1. Ekonomim
Tekaydınlar Otomotiv ile QEV Technologies’in ticari e-mobilite markası ZEROID arasında, tamamen elektrikli otobüslerin tasarımı, mühendisliği ve ticarileştirilmesine yönelik stratejik bir iş birliği protokolü imzalandı.

ESRA ÖZARFAT
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ESRA ÖZARFAT / BURSA

 Anlaşma, toplu taşıma sistemlerinin çevreci, sessiz ve verimli araçlarla güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Protokol kapsamında QEV Technologies’in elektrik mühendisliği alanındaki uzmanlığının, Tekaydınlar’ın yüksek kapasiteli gövde üretim tecrübesiyle buluşturulması öngörülüyor. Ortaklığın ilk çıktısı ise şehir içi ulaşım için geliştirilen SAMBUS 100 elektrikli otobüs modeli oldu.

QEV Technologies CEO’su Joan Orús, protokole ilişkin değerlendirmesinde iki şirketin teknoloji ve üretim tecrübelerini bir araya getirmesinin önemine dikkat çekerek, “SAMBUS 100, ortak çalışmalarımızın ilk önemli adımını oluşturuyor” dedi. Tekaydınlar Otomotiv Genel Müdürü Bayram Taşocak da protokol ile her iki tarafın bilgi birikimini ortak bir hedef doğrultusunda birleştirdiklerini söyledi. Taşocak, “Elektrikli ulaşımın gerektirdiği modüler platformların geliştirilmesi, yeni nesil aktarma organları ve batarya teknolojilerinin araca entegre edilmesi bizim için önemli çalışma başlıkları arasında bulunuyor. Ayrıca elektrikli dönüşüme öncelik veren pazarlarda birlikte hareket ederek daha geniş bir coğrafyada değer üretmeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliğinin sektöre uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

