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İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinde süre uzatıldı

Ticaret Bakanlığınca, ikinci el otomobil satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldı.

Haber Merkezi
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İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinde süre uzatıldı
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Ticaret Bakanlığı duyurdu. İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinde süre uzatıldı. 

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde: 

"Ticaret Bakanlığı olarak, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek; adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu çerçevede, hâlihazırda yürürlükte olan iki önemli düzenleme bulunmaktadır:

6 Ay - 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışı yasaklanmıştır.

İlan kısıtlaması

İkinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanması da yasak kapsamına alınmıştır.

Bu düzenlemelerin geçerlilik süresi daha önce 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

Uygulama ve denetim sonuçları

Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar yürütülen denetim ve uygulamalar kapsamında:

- 6 Ay - 6 Bin km kuralına aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon TL,

- İlan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yaklaşık 93 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Süre uzatıldı

Yapılan analizler ve piyasa gözlemleri doğrultusunda, söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür.

Bu doğrultuda, hem 6 ay - 6 bin km kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır.

Yeni dönemde uygulamanın kapsamı

İkinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecektir.

Yetki belgesi olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de kapsama dâhil edilecektir.
Bu kapsamda noterlikler, söz konusu satışları engellemeye devam edecek ve denetimler sürecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak, otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak,
Adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, tüketici haklarını korumak amacıyla mevzuat düzenlemelerimizi titizlikle sürdürürken, gerektiğinde ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde de değerlendirmelerde bulunulmaya devam edilecektir."

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