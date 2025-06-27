Türkiye'de 2024'te 1 milyondan fazla araç üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık sanayi ürün (PRODCOM) istatistikleri açıkladı. Buna göre, 2024 yılında Türkiye'de 1 milyon 169 bin 17 adet otomobil üretildi.

Aynı dönemde 9 milyon 392 bin 251 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 301 milyon 519 bin 254 ton hazır beton, 1 milyon 204 bin 576 adet kombi (hermetik), 34 milyon 810 bin 425 adet güneş pili ve paneli ve 1 milyon 14 bin 794 adet motosiklet üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 18 trilyonu geçti

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2024 yılında 18 trilyon 800 milyar 473 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2023 yılında 13 trilyon 337 milyar 53 milyon TL iken; 2022 yılında 8 trilyon 950 milyar 599 milyon TL oldu.

Girişimlerin 2024 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin yüzde 14,9'unu gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10,7 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6,1 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.