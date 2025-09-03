TOBB GGK’dan Türkiye’ye Güçlü Mesaj: “Yatırımın, Yeniliğin ve Yeni Hikâyenin Zamanı”

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

TOBB GGK Marmara Bölge Toplantısı, Türkiye bölge Başkanları ve üst kurulun katılımı ile Balıkesir’de gerçekleşti. İş dünyasının önde gelen isimlerinin, genç girişimcilerin ve sivil toplum aktörlerinin bir araya geldiği toplantıda; girişimcilik ekosistemi, aile şirketlerinin geleceği, yatırım fırsatları ve Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yeni hikâye gündeme damgasını vurdu.

Girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, sanayi ve ticaret yatırımları ile bölgesel kalkınma stratejileri masaya yatırıldığı toplantıda, katılımcılar, aile şirketlerinden global markalara uzanan yolculuğu tartıştı. Balıkesir’e yapılacak dev yatırımlar ve 2026 sonrası için verilen mesajlar, iş dünyasının nabzını tutuldu.

‘Genç girişimciler, Türkiye’nin hikâyesini yazacak’

TOBB GGK Başkanı Turgut Konukoğlu, “Türkiye’nin geleceği genç girişimcilerin ellerinde. Tecrübelerimizi aktarmalı, onların önünü açmalıyız. 18 Kasım’daki Kocaeli G3 Zirvesi bu açıdan kritik olacak. Herkesin beklediği yeni hikâyeyi gençler yazacak” dedi.

Konukoğlu, Balıkesir’de yangın geçiren Teksüt fabrikasına da değinerek, “Bir fabrikanın kaybı tüm ilin kaybıdır. Dayanışma olmadan yeni hikâyeyi yazamayız” dedi.

‘Türkiye’nin girişimcilik endeksi düşük, ama potansiyel yüksek’

TOBB GGK Başkan Yardımcısı ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, girişimciliğin ekonomik bağımsızlık için katalizör olduğunu söyledi. Caldu, “Türkiye global girişimcilik endeksinde 37. sırada. Bu tabloyu değiştirecek olan gençlerdir. Biz 14 ilde girişimcilik merkezleri kurduk, 77 girişimciyi yatırımcıyla buluşturduk. Kadınlara hibe desteği, gençlere hızlandırma programları sağlıyoruz. Şimdi girişimciliğin tam da zamanı. Genç girişimciler olarak; sosyal etki yaratın, inovasyona odaklanın. Türkiye’nin hikâyesini sizler yazacaksınız” dedi.

‘Marmara, sanayi ve ticaretin kalbi’

Marmara Bölge Başkanı ve Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi Mert Kavşut, 2023’ten bu yana 6 şehirin temsil görevi yürüttüğünü belirterek, Marmara’nın sanayi ve ticaret açısından Türkiye’nin en dinamik bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Kavşut, “Marmara, Türkiye’nin üretim ve ticaret kalbidir. TOBB GGK Marmara olarak geçen yıl en çok faaliyet gerçekleştiren bölgesi olduk. Üniversitelerle işbirlikleri yaptık, girişimcilik kulüplerine destek verdik, Ankara ve Hatay’dan sonra Balıkesir’de ikinci toplantımızı düzenlemekten mutluyuz. Kasım ayında Kocaeli’nde Habitat ile birlikte G3 Girişimcilik Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar yapılmış en güçlü organizasyon olması için çalışıyoruz.”

‘Yatırımın adresi Anadolu olabilir’

TOBB GGK Balıkesir Başkanı Ceyhun Ercan, uluslararası yatırım perspektifine Anadolu’dan bakılması gerektiğini vurguladı. Ercan, “Türkiye ekonomisinin geleceği, yalnızca İstanbul merkezli büyümeden ibaret değil. Anadolu şehirleri, sanayi ve tarımın yanı sıra girişimcilik için de cazibe merkezi olabilir. Balıkesir bunun en somut örneği. Doğru planlama ve doğru finansmanla, küresel yatırımcı için alternatif bir üretim üssü haline gelmemiz mümkün. Uluslararası pazara açılmak isteyen gençler, yerel avantajlarını iyi okumalı. Dünyada sürdürülebilir ve yenilikçi işlere her zaman yatırım var” dedi.

Eyüp Sabri Tuncer’den 100 dönümlük yatırım

Eyüp Sabri Tuncer’in 4. kuşak yöneticisi ve 100 Yıllık Markalar Derneği Üyesi Pelin Tuncer, Balıkesir’de planlanan stratejik yatırımı açıkladı. Tuncer, “Türkiye’nin en büyük alkol üretim tesisini kuruyoruz. 100 dönüm arazi üzerinde hayata geçecek tesisle, yalnızca kendi ihtiyacımızı değil, ülkenin ihtiyacını da karşılayacağız. Pandemi bize ham maddeye erişimin hayati olduğunu gösterdi. Balıkesir, kolonyanın başkenti olacak. Bu yatırım, ülke ekonomisine yüksek katma değer yaratacak. Yenilikçi ürünlere hız verdik. 100 yıllık mirasımıza sahip çıkarken, geleceğin markasını da tasarlıyoruz” dedi.

‘Yatırımcı gelmiyor, çünkü yeni hikâye yok’

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ceo’su Selim Akın, “Sekiz yıl önce her hafta yabancı yatırımcılar kapımızı çalardı, bugün kimse gelmiyor. Neden? Çünkü Türkiye’nin yeni hikâyesi yok. Yatırımcı güven ve öngörü arıyor. 2026’nın ikinci yarısından itibaren daha öngörülebilir bir döneme gireceğiz. Ama şunu unutmayalım: Ölü toprağını üzerimizden atmazsak kimse bize inanmaz. Yatırımcıya temiz, sürdürülebilir ve inandırıcı projelerle çıkın. Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılı, bu hikâyeyi kimlerin yazacağına bağlı” dedi.

‘İnovasyon katan kazanacak’

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilcanlı: “Günümüzde teknolojiyi ve inovasyonu takip eden ve işine inovasyon katanlar kazanacak. TOBB GGK girişimci ruhu ile önem arz etmektedir. Öte yandan İlimizin yatırım olanakları oldukça fazla. Girişimci ve yatırımcıları ilimiz Balıkesir’e davet ediyoruz.”

‘Balıkesir, Marmara ve Ege aksında yatırımda cazibe merkezi’

Balıkesir’in, yatırımdaki avantajlarına değinen ve ilin tanıtım sunumunu gerçekleştiren Balıkesir Sanayi Odası Genel Sekreteri Engin Akyüz, “Balıkesir coğrafi yapısı gereği pek çok sektörü bünyesinde bulunduran bir İl. Hava, deniz, demir ve karayolu taşımacılığı ile Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinin Avrupa’ya açılan kapısı konumunda. İlimiz, 2 gümrüğü, 3 havalimanı ve 2 üniversitesiyle güçlü bir altyapıya sahip. Balıkesir, sanayi ve lojistikte yatırım üssü olma yolunda. Kentimizde ayrıca İSO 500’de 27, ikinci 5002de ise 21 şirketi bulunuyor. İlimiz geniş hinterlandı sayesinde ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor” dedi.

‘BALOSB, genişlemeye ve yatırım çekmeye devam ediyor’

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB)’nin tanıtım sunumunu gerçekleştiren BALOSB Müdürü Akın Ünal Balıkesir’in lojistik avantajlarına değinerek 1915 Çanakkale Köprüsü ve Bandırma–Tekirdağ demiryolu hattının bölgeyi İstanbul’un Anadolu yakasına göre daha avantajlı kıldığını belirtti. Ünal, “BALOSB’mizde Eyüp Sabri Tuncer, Astor Enerji ve Nestle gibi büyük markalar yatırımlarını gerçekleştiriyor. Öte yandan OSB’mizde; altyapı, enerji ve sosyal tesislerle güçlü bir ekosistem kurduk. Yatırımcı çekmeye devam eden OSB’miz, genişleme çalışmalarını da hızlı ve aralıksız sürdürüyor. Nestle’nin yatırımının Ocak ayında üretime başlayacağını belirtmek isterim. OSB’miz, otomotivden lojistiğe birçok yeni yatırım için görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor” dedi.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı A.Saygın Baban TOBB GGK hizmetlerini anlatırken, toplantının sonunda HABİTAT ve Trendyol işbirliği ile gerçekleştirilen Balıkesir’in pilot Bölge olduğu ‘Dijital Ustam Sensin’ proje tanıtımı gerçekleştirildi. Ortak paydada buluşan TOBB GGK’da, yatırım, yenilik ve hikâye ön plana çıkarken ortak mesaj ‘Türkiye’nin yeni hikâyesi girişimcilerle yazılacak’ oldu. İş dünyasının gözü artık 18 Kasım’da Kocaeli’nde yapılacak G3 Zirvesi’nde.