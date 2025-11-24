Türkiye’nin en büyük Ford plazası Mersin’de hizmete girdi

Gürsoy Grup, Çukurova bölgesindeki en kapsamlı yatırımlarından biri olan ‘Ford Gürsoy Plaza’yı Mersin’in Mezitli ilçesinde hizmete açtı. Yeni tesis, Ford Otosan’ın Türkiye genelindeki tüm binek ve ticari bayileri arasında en büyük plaza unvanını taşıyor. Açılış, iş ve ekonomi dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Törenin onur konuğu Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç oldu. Açılışa; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, bölge milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileri de katıldı.

Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gürsoy, merhum babası Mehmet Sadık Gürsoy’un vizyonunu sürdürdüklerini vurgulayarak: “Ne yaparsan yap, en iyisini yap” anlayışıyla büyüdük. Öğrenmeyi ve öğretmeyi temel alan bu değerlerle, Ford Otosan ve Koç Holding iş birliğiyle Mersin’e örnek bir tesis kazandırıyoruz.”

Ali Koç: “Bu tesis Akdeniz’e açılan stratejik bir kapı olacak”

Ford Otosan ve Gürsoy Ailesi arasında yarım asrı aşan bir iş birliği bulunduğunu hatırlatan Ali Koç, Mersin’in şirket için stratejik bir bölge olduğunun altını çizdi: “Bu yatırım sayesinde Ford markası Akdeniz’de çok daha ulaşılabilir hale gelecek. Türkiye’nin en büyük cephesine sahip bu plazanın, müşteri memnuniyeti ve ciroda da örnek olacağına inanıyoruz.”

Koç, Ford Otosan’ın Türkiye ekonomisindeki konumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’daki Ford marka ticari araçların yüzde 76’sı Ford Otosan tarafından üretiliyor.Yıllık 934 bin 500 araçlık kapasiteyle Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda bulunuyor.Türkiye’nin 10 yıldır ihracat şampiyonu olmaya devam ediyor.Ford Otosan, Türkiye’nin yanı sıra Romanya’da da ülkenin en büyük ikinci ihracatçısı konumunda.”

Mersin, “fırsatlar şehri” olarak öne çıkıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise kentin yatırım potansiyeline dikkat çekerek, Mersin’in tüm sektörlere hitap eden dinamik bir yapıya sahipolduğunu, İstanbul’dan sonra fırsatlar şehri olarak anılacak bir kent olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Mekanik, kaporta, boya ve yedek parça bölümlerinde aynı anda 38 araca hizmet verebilecek kapasiteye sahip plaza, toplam 7 bin 200 metrekare kapalı alana sahip , 110 metrelik cephesiyle Türkiye’nin en geniş Ford showroom’u olarak öne çıkıyor.Tesiste bin 649 metrekare showroom, bin 100 metrekare servis ve hizmet alanı, 2 bin 749 metrekare teknik servis, bin 295 metrekare mekanik bölüm, 650 metrekare kaporta, 450 metrekare boya, 354 metrekare yedek parça ve 497 metrekare eğitim alanı bulunuyor.