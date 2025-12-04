Fatma Sütcü Kardiyoloji Merkezi’nin temeli atıldı

ADANA/EKONOMİ

Abdioğulları A.Ş.’nin Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde yaptırdığı Fatma Sütcü Kardiyoloji Merkezi’nin temeli törenle atıldı. Törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, milletvekilleri, belediye başkanları, oda başkanları, ÇÜ yöneticileri, akademisyenler, sanayiciler, çok sayıda davetli ve Abdioğulları ailesinin üyeleri katıldı.

Aynı zamanda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı olan Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, şirketin kurucusu ve babaları merhum Abdi Sütcü’yü 33’üncü ölüm yıldönümünde anmak ve anneleri Fatma Sütcü adına yaptırdıkları kardiyoloji merkezinin temelini atmak için bu töreni düzenlediklerini söyledi.

“Kazandığın senin değildir, paylaştığın senindir”

Aile büyüklerinden aldıkları ilhamın gereği olarak sağlık ve eğitim alanında hayır işleri yapmaya çalıştıklarını belirten Bekir Sütcü, “Anne ve babamızdan şunu öğrendik; sofran ne kadar genişse rızkın o kadar bereketli olur. Kazandığın senin değildir, paylaştığın senindir. 2017 yılından bu yana faaliyette olan ve 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü ÇÜ Abdi Sütcü Meslek Yüksekokulu’ndan sonra bugün temelini atacağımız, merhum annemizin adını taşıyacak olan Fatma Sütcü Kardiyoloji Merkezi, sadece tuğla ve harçtan ibaret bir yapı değil, anne ve babamızın bizlere bıraktığı merhamet ve paylaşma kültürünün somut bir nişanesidir” dedi.

Bekir Sütcü, anne ve babaları adına kurdukları Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri ve Eğitim Vakfı ile eğitim ve sağlık alanında çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.