Hatipoğlu "İş dünyamız stratejik sektörlere odaklanmalı"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir’in ekonomik potansiyeli, sanayi yatırımları ve eğitim projeleri masaya yatırıldı.

ASKON heyeti, Eskişehir özelinde planladıkları projeleri Milletvekili Hatipoğlu’na sunarken, görüşmede şehrin kalkınma hamleleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Hem Ekonomik Hem Manevi Kalkınma İçin Hazırız

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, görüşmenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Sayın Vekilimize, Eskişehir’imizde hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi ve sahadaki çalışmalarımızı arz ettik. Özellikle eğitim alanındaki vizyonumuzu ve gençlerimize yönelik planlarımızı kendisiyle istişare etme fırsatı bulduk. ASKON olarak misyonumuz sadece ticari bir büyüme değil; şehrimizin hem ekonomik hem de manevi kalkınmasında öncü rol oynamaktır. Bu doğrultuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya ve elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladık."

Hatipoğlu’ndan "Stratejik Sektör" Çağrısı

Aynı zamanda TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olan Eskişehir'in başarılı sanayicilerinden Nebi Hatipoğlu ise, ASKON’un çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’in üreten gücü olan sanayici ve iş adamlarımızla bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. İş dünyamızın özellikle katma değeri yüksek, stratejik sektörlere odaklanmasını ve bu alanlarda uzmanlaşmasını tavsiye ediyorum. Şehrimizin ve ülkemizin faydasına olacak, istihdam ve üretim odaklı yapılacak her türlü çalışmada iş insanlarımızın yanında olmaya ve tam destek vermeye devam edeceğiz."