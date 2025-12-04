  1. Ekonomim
Norm Fasteners, RDCONF 2025 – 5. Ar-Ge ve İnovasyon Ödülleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Araştırma Geliştirme ve Tasarım Konferansı’nda, En Yenilikçi Bilimsel Temelli Proje dalında birincilik ödülü kazandı.

Norm Fasteners, En Yenilikçi Bilimsel Temelli Proje Ödülü aldı
İZMİR / EKONOMİ

Bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösteren Norm Fasteners, 5. Uluslararası Araştırma Geliştirme ve Tasarım Konferansı kapsamında verilen Ar-Ge ve İnovasyon Ödülleri’nde En Yenilikçi Bilimsel Temelli Proje dalında birincilik ödülüne layık görülerek inovasyon gücünü kanıtladı.

Can İçmez, Umut İnce ve Samed Enser tarafından kaleme alınan Analytical Prediction and Experimental Validation of Bolt Self-Loosening under Vibration başlıklı makale, bağlantı elemanı tasarımcılarının montaj bölgelerinde titreşim altında meydana gelebilecek gevşeme hızını öngörebilmelerini sağlayan yeni bir analitik model sunuyor. Çalışma hem mühendislerin tasarım kararlarını daha güvenli şekilde verebilmesini sağlayan matematiksel bir çözüm geliştiriyor hem de deneysel olarak doğrulanmış yapısıyla sektörde referans niteliği taşıyor.

İstanbul’da, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde gerçekleştirilen törende ödülü, Norm Fasteners Ar-Ge ekibini temsilen Ar-Ge Uzmanı Can İçmez teslim aldı.

Büyük ilgi gören bu çalışma ve elde edilen başarının şirketin inovasyon vizyonunun güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayan Norm Fasteners Ar-Ge Direktörü Umut İnce, şunları söyledi: “Bağlantı elemanları gibi kritik bir alanda, bilimsel temelli çözümler geliştirmek hem sanayiye hem mühendislik dünyasına büyük katkı sunuyor. Bu ödül, ekibimizin disiplinler arası yaklaşımının, araştırma kabiliyetinin ve teknoloji tutkusunun bir sonucu. Ar-Ge ekibimizden aldığımız güçle inovasyon odaklı projeler geliştirerek sektöre yön vermeye devam edeceğiz.”

