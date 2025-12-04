Kurt “Karapınar’da örnek bir kentsel dönüşüm yaptık”

Ali Baş/Eskişehir

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Karapınar 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nin anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, Karapınar’ın ardından önce Huzur Mahallesi ardından da Erenköy Mahallesi’nde örnek bir proje yapacaklarını söyledi. Başkan Kurt, “Etrafımızdaki müteahhit arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte, onların da işini kolaylaştırmak suretiyle bu dönüşümü hızlandıracağız. Keşke zamanında bize yetki verselerdi. Keşke zamanında bizimle uzlaşabilselerdi, bu şimdiye kadar bitmiş olurdu. Küçük Sanayi Sitesinin olduğu alanı istiyoruz. Yetkiyi versinler, yapacağız. Gündoğdu Mahallesi'ndeki Afet Riskli Alanın yetkisini versinler, yapacağız. Bu proje örnek olsun” dedi.

İddialıyız bu işi en iyi biz yaparız

Odunpazarı Belediyesi’nin iştirak şirketi Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından Maide Bolel Caddesi üzerinde 2.025 metrekarelik alanda yükselen konutlar, çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda inşa edildi. Tapuların daha önce teslim edildiği projede inşaatlar kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerinin beklentisi karşılandı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin yönetimine geldikleri günden bu yana, TOKİ 2. Etap Karapınar Projesi’nin hayata geçirilmesi için mücadele ettiklerini belirtti. Kurt “Direnenler, yaptırmamak için uğraşanlar, sonuçta planlama ve uygulama yetkisinin Odunpazarı Belediyesi’ne ait olduğunu kabul ettiler. Bir kısım arsayı TOKİ'den satın almak suretiyle, diğerlerini de arsa sahiplerimizle uzlaşmak suretiyle bu gördüğünüz 39 dairelik proje hayata geçti. Bu işi en iyi biz yaparız. Halkın çıkarlarını, kentin çıkarlarını düşünerek ranta değil, emeğe ve kentin geleceğine yapılan yatırımları en iyi sosyal demokratlar, sosyal demokrat belediyeler organize eder. Burada hiç kimse rant elde etmemiştir. Elde edilen rant, Odunpazarı halkınındır, Karapınarlı arsa sahipleri hemşehrilerimizindir” dedi.

Bizim bu projemiz örnektir

Projenin örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Kazım Kurt “Bundan sonraki hedefi, bundan sonraki aşamayı hep birlikte göreceğiz. Bizim bu projemiz örnektir. Bu örneğe göre diğer özel sektör yatırımcıları da arsa sahipleriyle uzlaşmalıdır, anlaşmalıdır ki anlaşmalar var, biliyorum. Sanıyorum seneye burada yüzlerce dairelik inşaatlar başlayacak. Zaten dengeli bir toplu konut anlayışı böyle gerçekleşir; ne sadece özel sektör, ne sadece devlet. Kamu örnek olur, kamu piyasayı denetler, dengeyi kurar ama özel sektör de o kamuya uygun bir biçimde bu inşaatları gerçekleştirir. Şunu bütün Türkiye’nin, Eskişehir'in bilmesini özellikle isterim; ‘Sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıyla, hiç kimsenin servetinin düşmanı değiliz. Bütün iş adamlarının, işverenlerin, sanayicilerin servetinin güvencesiyiz.’ Hukuk ve adalet durduğu sürece, herkesin serveti sosyal demokratların güvencesi altındadır. Aksi takdirde, hukukun ve adaletin olmadığı yerlerde keyfi yönetimler olur. Özel sektörle birlikte ama kamucu bir anlayışla Türkiye'yi kalkındıracağız. Şimdiye kadar yerel yönetimlerde yaptığımız çalışmaları, bundan sonra merkezi yönetimde de inşallah göstereceğiz.

Sıra Huzur mahallesinde ardından da Erenköy’de

Bunun sonucunda artık Huzur Mahallesi'nde bir örnek proje daha yapacağız. Ondan sonra Erenköy'de bir örnek proje daha yapacağız ve etrafımızdaki müteahhit arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte, onların da işini kolaylaştırmak suretiyle bu dönüşümü hızlandıracağız. Keşke zamanında bize yetki verselerdi. Keşke zamanında bizimle uzlaşabilselerdi, bu şimdiye kadar bitmiş olurdu. Küçük Sanayi Sitesinin olduğu alanı istiyoruz. Yetkiyi versinler, yapacağız. Gündoğdu Mahallesi'ndeki Afet Riskli Alanın yetkisini versinler, yapacağız. Bu proje örnek olsun. Laf ile değil, iş ile ortaya çıkacağız. Bize güvenen herkese teşekkür ediyorum.

Karapınar'ı yeniden yeni mahalle yapacağız

Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube başkanı ve Karapınar Mahalle Muhtarı Gazi Uzun da Karapınar için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, Başkan Kazım Kurt’a ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Anahtar teslim töreninde hak sahipleri de yeni evlerine kavuşmanın sevincini paylaştı. Hak sahiplerinde Hüseyin Yıldız ve Türkan Dındın da birer konuşma yaptı. Kendilerine sahip çıktığı için Başkan Kurt’a teşekkür ettiler. Anahtar teslim törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ayhan Sülük, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Tepebaşı ilçe başkanı Tevfik Yıldırım, Karapınar Mahalle Muhtarı Gazi Uzun ve çok sayıda Karapınar sakini katıldı.