Zeydan “Belarus’la ticari ilişkileri geliştireceğiz”

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, Minsk Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıs Irina Ivanova Eskişehir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Borsa Başkanı Ömer Zeydan “Belarus ile ticari ilişkileri geliştireceğiz” dedi.

Borsa Başkanı Ömer Zeydan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz'a bir anı plaketi sundu
Ekonomi/Eskişehir

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi  Anatoly Glaz, Minsk Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıs Irina Ivanova ve Belaruslu sektör temsilcilerinden oluşan heyet, Eskişehir Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek teknik incelemelerde bulundu ve ticari ikili sektör görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, heyete Eskişehir Ticaret Borsası’nın görevleri, işleyişi, altyapısı ve tarihçesi hakkında ETB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan tarafından ayrıntılı bilgiler sunuldu.

Verimli ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde Başkan Ömer Zeydan, nazik ziyaretleri ve Borsa’ya gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle Büyükelçi Anatoly Glaz  ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Zeydan, gerçekleştirilen istişare toplantısının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını ve bu temasların gelecekte olumlu ticari sonuçlar doğuracağına inandığını vurguladı.

İş birliği fırsatları değerlendirildi

Ziyaret süresince tarım, hayvancılık ve ticaret alanlarında karşılıklı iş birliği fırsatları değerlendirildi. Program esnasında Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Büyükelçi Anatoly Glaz tarafından Belarus’a davet edildi.

Ziyaretin özel anlarından biri olarak Başkan Zeydan, Büyükelçi Glaz’a elleriyle geleneksel Eskişehir helvasını ikram etti. ETB’yi “çok enteresan ve gelişmiş” bulduğunu ifade eden Büyükelçi Glaz, Eskişehir helvasına hayran kaldığını ve daha geniş bir zamanda Borsa’yı tekrar ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

