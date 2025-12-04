  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Gebze Belediyesi’nden Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı etkinlik
Takip Et

Gebze Belediyesi’nden Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı etkinlik

Gebze Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli çocuklar için “Kaptan Pengu” filminin gösterildiği özel bir etkinlik düzenleyerek ailelere keyifli bir gün yaşattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gebze Belediyesi’nden Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı etkinlik
Takip Et

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gebze Kültür Merkezi’nde özel gereksinimli çocuklara yönelik özel bir sinema etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte sevilen animasyon filmi “Kaptan Pengu”, çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Gebze Belediyesi’nden Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı etkinlik - Resim : 1

“Özel çocuklarımız toplumumuz için bir değer”

Gösterim öncesinde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm özel çocukların gününü kutlayarak ailelerin verdiği emek, özveri ve sabrın büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Büyükgöz konuşmasında, özel çocukların toplumun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı “Özel evlatlarımız bize emanet edilen kıymetlerdir. Onlara gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve çaba takdire şayandır. Rabbim sabrınızı ve gayretinizi karşılıksız bırakmasın” dedi.

Gebze Belediyesi’nden Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı etkinlik - Resim : 2

Konuşmanın ardından filmi çocuklarla birlikte izleyen Zinnur Büyükgöz, salonu dolduran miniklerle yakından ilgilendi. Etkinliğe katılan aileler ise, Dünya Engelliler Günü’ne özel hazırlanan bu anlamlı program için Gebze Belediyesine teşekkür etti.

Şehirler
Norm Fasteners, En Yenilikçi Bilimsel Temelli Proje Ödülü aldı
Norm Fasteners, En Yenilikçi Bilimsel Temelli Proje Ödülü aldı
Yaşar Üniversitesi OCEAN ağına katıldı
Yaşar Üniversitesi OCEAN ağına katıldı
Ender Yorgancılar: “Atıkların kaynağında ayrıştırılması doğal kaynaklar için büyük önem taşıyor”
Ender Yorgancılar: “Atıkların kaynağında ayrıştırılması doğal kaynaklar için büyük önem taşıyor”
Wyndham Hotels & Resorts yeni otelini Dikili’de açacak
Wyndham Hotels & Resorts yeni otelini Dikili’de açacak
Şenocak: "OSB'lerde yatırıma zorlama ve harç bedelleri sanayicinin üzerinde baskı oluşturuyor"
Şenocak: "OSB'lerde yatırıma zorlama ve harç bedelleri sanayicinin üzerinde baskı oluşturuyor"
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, ‘Yeşil OSB’ belgesini aldı
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, ‘Yeşil OSB’ belgesini aldı