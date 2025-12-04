Gebze Belediyesi’nden Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı etkinlik

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gebze Kültür Merkezi’nde özel gereksinimli çocuklara yönelik özel bir sinema etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte sevilen animasyon filmi “Kaptan Pengu”, çocuklar ve aileleriyle buluştu.

“Özel çocuklarımız toplumumuz için bir değer”

Gösterim öncesinde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm özel çocukların gününü kutlayarak ailelerin verdiği emek, özveri ve sabrın büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Büyükgöz konuşmasında, özel çocukların toplumun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı “Özel evlatlarımız bize emanet edilen kıymetlerdir. Onlara gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve çaba takdire şayandır. Rabbim sabrınızı ve gayretinizi karşılıksız bırakmasın” dedi.

Konuşmanın ardından filmi çocuklarla birlikte izleyen Zinnur Büyükgöz, salonu dolduran miniklerle yakından ilgilendi. Etkinliğe katılan aileler ise, Dünya Engelliler Günü’ne özel hazırlanan bu anlamlı program için Gebze Belediyesine teşekkür etti.