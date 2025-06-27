Türk Eximbank, KfW IPEX-Bank ile kredi sözleşmesi imzaladı

Türk Eximbank, Avusturya’nın resmi İhracat Destek Kuruluşu OeKB’nin sigortası altında KfW IPEX-Bank ile 200 milyon Euro tutarında, 10 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladı.

Söz konusu kaynak ile Türkiye ve Avusturya arasındaki ticaretin desteklenmesi hedefiyle ihracatçılarımıza uzun vadeli finansman imkânı sağlanacak.

Konuyla ilgili olarak Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney şunları söyledi:

“Türkiye’nin resmi İhracat Destek Kuruluşu Türk Eximbank’ın, Avusturya’nın İhracat Destek Kuruluşu OeKB’nin sigortası altında KfW IPEX-Bank’tan 200 milyon Euro tutarında 10 yıl vadeli bir kaynak sağladığını bildirmekten memnuniyet duymaktayız. İhracatçılarımızın hizmetine sunacağımız bu uzun vadeli, güçlü finansal desteğin, Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari ilişkilerin artmasına da önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Her ihracatçıya ulaşarak uluslararası rekabette onlara destek olma stratejimiz doğrultusunda, uluslararası kuruluşlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının yanı sıra ihracat destek kuruluşlarıyla da iş birliklerimizi derinleştirerek sağladığımız uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynakları bu doğrultuda hızla ihracatçılarımızın kullanımına sunmaya devam ediyoruz.

İki ülkenin ticaretini geliştirmek için OeKB ile kurulan bu uzun vadeli ortaklığın hem Türkiye hem de Avusturya ekonomilerinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım olacağına inanıyorum. Yeni stratejimiz doğrultusunda 2025 yılında ihracat destek kuruluşları ile mevcut iş birliğimizi finansman alanında daha da geliştirmeyi hedefliyor, benzer işlemler için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Helmut Bernkopf, OeKB İhracat Hizmetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: “Son yıllarda Avusturya'nın ihracat ekonomisi için önemli bir pazar haline gelen Türkiye OeKB için de büyük bir önem taşımakta ve dinamik gelişimi sayesinde büyük bir potansiyel sunmaya devam etmektedir. 2021 yılının başında, Avusturyalı tedarikçilerin Türkiye’deki şirketlerle daha fazla iş fırsatı yakalamasını sağlamak amacıyla Türk Eximbank ile bir reasürans iş birliği anlaşması imzaladık. Bu nedenle, yenilikçi Shopping Line Programı ile birlikte şimdi önemli bir adım daha atıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüyen bir pazara erişimini kolaylaştırabiliyoruz ve bu yaklaşım ile birçok farklı ülkede çok olumlu deneyimler edindik.”

KfW IPEX-Bank Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Velibor Marjanovic ise yaptığı açıklamada, “Bu işlem, Avrupa içinde mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına olan bağlılığımızı vurgulamaktadır. Avrupa’daki en önemli iki ihracat kredi kuruluşumuzla yakın ve güvene dayalı iş birliği ile, Avrupa ihracat sanayisinin tamamını desteklemeye katkıda bulunuyoruz.” dedi.